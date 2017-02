Division Excellence – Play-off : le CRBM et le CCL se neutralisent

Pas de vainqueur dans le derby de l’Est entre CRB Mila - C Chelghoum Laid. Les deux formations se sont neutralisées sur le score de 25 marques partout en ouverture de la 3e journée des play-off du championnat national de handball, Division Excellence, disputée jeudi à Mila.

Le derby de l’Est, CRB Mila - C Chelghoum Laid, a tenu toutes ses promesses. Alors que le Chabab local était donné largement favori au vue de la position des deux équipes au classement, la vérité du terrain est venue contredire les pronostics.

La première partie du match a été très disputée en témoigne le score étriqué, 11 à 10, en faveur du CRBM. Loin d’avoir fait le déplacement à Mila en victime expiatoire, le C. Chelghoum Laid, lanterne rouge, a fait mieux que de défendre et a montré de très belles dispositions. Les éléments du CCL avaient même la possibilité de rejoindre les vestiaires en étant devant au tableau d’affichage après avoir mené à la marque à plusieurs moments de la première période.

La seconde période a été une parfaite copie de la première, mais à l’avantage des gars de Mila. Après avoir fait jeu égal durant les 15 premières minutes, les joueurs du CRBM ont réussi à prendre les choses en main pour ensuite creuser l’écart en comptant 5 buts d’écart (23-18) à sept minutes de la fin.

Toutefois, les visiteurs ne se sont pas avoués vaincus pour autant et ont réalisé une belle remontée au score en égalisant à 14 secondes du sifflet finale.

A la faveur de ce résultat, le C. Chelghoum Laid quitte la dernière place (7e – 6 pts), alors que le CRB Mila reste à la 5e position (8 pts).

L’ES Ain Touta en péril à Skikda

La suite de cette 3e sortie de la 2e phase du championnat se déroulera ce vendredi et sera favorable au GS Pétroliers. En effet, l’actuel leader jouera à domicile et sera l’hôte du CR Bordj Bou Arreridj. Battus, avec l’art et la manière lors de la précédente journée par le CRB Baraki, les Pétroliers sont appelés à réagir devant leur public afin de rectifier de le tir.

Les coéquipiers du gardien Slahdji auront également une oreille tendue du côté de Skikda où la JSE locale accueillera l’ES Ain Touta, co-leader. Même si la JSES est hors course dans la lutte pour le titre, les Vert et Rouge de l’ESAT doivent redoubler de vigilance et d’effort pour arracher la victoire afin de rester au contact des Pétroliers.

Résultat du jour :

CRB Mila 25 – 25 C Chelghoum Laid

Reste à jouer :

Vendredi (15H00) :

GS Pétroliers - CR Bordj Bou Arréridj

JSE Skikda - ES Ain Touta

IC Ouargla - CRB Baraki

Classement Pts J

1. GS Pétroliers 11 2

- ES Ain Touta 11 2

3. CR Bordj Bou Arréridj 10 2

4. CRB Baraki 9 2

5. CRB Mila 8 3

6. JSE Skikda 6 2

- Chelghoum Laid 6 3

8. IC Ouargla 5 2