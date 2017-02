Nordine Bédoui à Tizi Ouzou : examen prochain de la levée du gel sur certains projets

En visite de travail et d’inspection, hier jeudi, à la wilaya de Tizi-Ouzou, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nordine Bédoui, a appelé à une forte participation aux législatives du 4 mai prochain, pour « parer à toute déstabilisation du pays ».

Il a annoncé l’examen prochain par le gouvernement, de la levée du gel sur certains projets inscrits au profit de cette wilaya.

S'exprimant lors d'une conférence de presse animée à la fin de sa visite dans cette wilaya, M. Bedoui a expliqué qu’il se réunira, début de la semaine prochaine, avec le Premier ministre Abdelmalek Sellal afin d’aborder cette question, soulevée par des élus locaux, concernant le dégel de certains projets, à l’instar du complexe mères-enfants et des projets de stations d’épuration.

Lors de cette même réunion, d’autres préoccupations exprimées par des élus et concernant entre autre le secteur de la Santé et du Logement (particulièrement le segment habitat rural), seront également débattues, a indiqué le ministre.

Le ministre de l’Intérieur a également annoncé la dotation de la wilaya de Tizi-Ouzou d’une enveloppe «financière conséquente dont le montant sera défini par les fiches techniques qui seront transmises par la wilaya à son département».

Cette enveloppe financière sera destinée à l’achèvement du programme de raccordement de la wilaya au gaz naturel, à l’électrification rurale, l’ouverture de pistes agricoles, l’aménagement de zones d’activités et la dotation en gazon artificiel de certains stades a-t-il détaillé.

M. Bedoui a réaffirmé que les projets inscrits au titre du programme présidentiel, et qui ont été «reportés» en raison de la conjoncture financière «exceptionnelle» du pays « seront tous concrétisés».

Le ministre qui a procédé durant sa visite à la pose la première d’un projet de réalisation d’une unité de fabrication de faïence à Azazga et à l’inauguration d’une Briqueterie à Oued Aissi, a insisté sur la nécessité d’accompagner les porteurs de projets créateurs de richesses et d’emploi0. Il a observé que le «défi» actuel est d’assurer des postes d’emplois aux jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail.

La visite de M. Bedoui dans la wilaya de Tizi-Ouzou a d’ailleurs été marquée par la remise d’actes de concession à des porteurs de projets d’investissement.

« Se réapproprier le mode de gestion participative de la Kabylie»

Le ministre qui a visité les services de biométrie de la commune de Tizi-Ouzou, où il a donné instruction pour la généralisation de la décentralisation du service administratif au niveau des 8 annexes de cette commune, a insisté sur l’approche participative dans la gestion des affaires locales en observant que «la Kabylie dispose d’une expérience millénaire dans ce domaine que nous somme entrain de nous réappropriés».

A ce propos, l’Inspecteur général du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales a expliqué à l’APS, que la wilaya de Tizi-Ouzou « nous inspire dans la consécration de cette démocratie participative. Nous œuvrons à valoriser cette expérience et l’élargir à l’ensemble du territoire national par la mise en place de mécanismes juridiques et organisationnels afin de promouvoir cette vision dans la gestion des affaires publiques».

Le ministre qui a visité le stade de 50 000 couvertes qui est en cours d’achèvement a abordé la question de la violence dans les stades, en rappelant la feuille de route, adoptée par le gouvernement pour lutter contre de phénomène et qui porte entre autre sur l’élaboration d’un fichier national des interdits de stade et la modernisation de la gestion des infrastructures sportives.