24 Février : les défis de Sonatrach

Depuis Hassi Messaoud, où se déroulent les festivités officielles célébrant le 46ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, le PDG de Sonatrach, Amine Mazouzi, s’est adressé aux travailleurs de la compagnie pétrolière, dans la base de vie du 24 Février.

Dans son allocution, le premier responsable de la 5ème compagnie mondiale de production de gaz et 4ème producteur de pétrole en Afrique, annonce que la compagnie compte investir plus de 70 milliards de dollars à moyen terme en vue de renforcer ses capacités productives et de transport.

En matière de raffinage, la compagnie aux 34 filiales compte lancer quatre usines en vue de satisfaire les besoins nationaux en carburants d’ici 2021, et ce, en partenariat avec des acteurs français et saoudiens, selon les déclarations de Nordine Bouterfa, ministre de l’Energie.

L’Algérie importe, en effet, l’équivalent de 4 milliards de dollars en produits pétrochimiques annuellement. Pour la réalisation de cet objectif, il n’est pas exclu de recourir à divers partenariats public-privé national et international, dans des modèles orientés également vers des marchés extérieurs.