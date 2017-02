Championnat arabe des clubs : victorie du GS Pétroliers face à Al Ahly

Les volleyeurs du GS Pétroliers se sont imposés au tie-break devant leurs homologues du Ahly d'Arabie Saoudite (3-2), en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe 3 du championnat arabe des clubs champions, disputé vendredi à Manama (Bahreïn).

Les Pétroliers ont remporté le 1er et 3e set sur les score de (25-23, 25-20), et ont concédé le 2e et 4e set (23-25, 17-25), avant de décrocher le tie-break (15-11)

C'est la deuxième victoire du GS Pétroliers dans cette phase de poules, après celle obtenue lors de la 1ere journée, disputée lundi dernier, face au club organisateur Al-Ahly du Bahreïn, sur le score de 3 sets à 0 (26-24, 25-22, 25-19).

Lors de la deuxième journée du groupe 3, jouée mercredi, les Pétroliers s'étaient inclinés face aux Libanais de Tenourine (32-34, 26-28, 17-25).

Le championnat arabe des clubs qui se poursuit jusqu'au 28 février à Manama, enregistre la participation de 13 clubs représentant 9 pays.

Résultats de la 3e journée du groupe 3:

GS Pétroliers - Ahly d'Arabie Saoudite 3-2

Déjà joués :

GS Pétroliers - Al-Ahly du Bahreïn 3-0

Ahly d'Arabie Saoudite - Tenourine du Liban 3-0

GS Pétroliers - Tenourine du Liban 0-3

Al-Ahly du Bahreïn - Ahly d'Arabie Saoudite 3-2

Classement : Pts J

1. GS Pétroliers 5 3

2. Ahly d'Arabie Saoudite 5 3

3. Tenourine du Liban 3 2

4. Al-Ahly du Bahreïn 2 2