22e journée : le leader se rachète, statu quo quasi général

Marquée par 5 matchs nuls, la 22e journée de la Ligue 2 Mobilis, disputée ce vendredi, n’a quasiment rien apporté de nouveau à la situation générale du championnat, tant pour la course à l’accession, que dans la lutte pour le maintien.

Défait pour la première fois de la saison à domicile, le Paradou AC s’est bien racheté en allant s’imposer sur la pelouse de l’US Biskra, dans l’affiche de cette 22e journée. Grâce à un but inscrit en début de rencontre par Meziani (11’), le PAC accroit son avance et continue de faire cavalier seul (47 pts).

De son côté, la JSM Béjaïa a consolidé sa deuxième place (36 pts) à la faveur d’un point du match arraché à Khroub face à l’ASK (1-1). Pour sa part, l’USM Blida revient sur la 3e marche du podium après avoir fait match nul également, hors de ses bases, face au GC Mascara (0-0).

Dans le bas du tableau, l’écart se creuse de plus en plus entre les pensionnaires de la zone rouge. Mis à part le RC Arbaâ, bon dernier, les équipes classées entre la 10e et la 15e place se tiennent dans un mouchoir de poche.

En effet, seuls quatre points séparent désormais l’ASM Oran (10e – 26 pts), tenue en échec par le CRB Aïn Fekroun (1-1), et le MC El Eulma (15e – 22 pts), vainqueur à l’extérieur face au WO Boufarik.

Le dernier match de cette 22e journée se déroulera samedi (16h00) au stade Mohamed Boumezrag (Chlef) entre l’ASO Chlef et le CA Bordj Bou Arréridj

Résultats des rencontres :

US Biskra 0 – 1 Paradou AC

WA Boufarik 0 – 1 MC El Eulma

ASM Oran 1 – 1 CRB Aïn Fekroun

Amel Boussaâda 1 – 1 JSM Skikda

AS Khroub 1 – 1 JSM Béjaïa

GC Mascara 0 – 0 USM Blida

RC Arbaâ 0 – 0 MC Saïda

Samedi (16h00) :

ASO Chlef - CA Bordj Bou Arréridj

Classement :