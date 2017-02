Nordine Bedoui à Tizi Ouzou : tout est fin prêt pour les élections législatives du 4 mai prochain

Tout est «fin prêt» pour la réussite des élections législatives du 4 mai prochain, a annoncé le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui.

S’exprimant en marge d'une visite de travail, jeudi dans la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Bedoui a déclaré que «tout est fin prêt pour l’organisation des prochaines élections législatives», ajoutant que «tous les moyens matériels sont mis en place et les moyens humains identifiés en attendant leur réquisition», et que son département travaille «en étroite collaboration» avec la Haute instance de contrôle des élections.

Tout en assurant que les bureaux et centres de vote sont «identifiés», il a affirmé qu'un «travail de fond» a été fait en terme de réorganisation de ces centres et bureaux de vote afin de «réduire la pression sur certaines de ces structures qui recevaient jusqu’à 800 votants».

«En outre, il a été procédé à la création de nouveaux centres et bureaux de vote dans les nouvelles cités et ce, dans le souci de suivre la dynamique de déplacement des populations notamment dans les grandes villes tels qu'Alger et Oran», a précisé M. Bedoui.

Le ministre de l’Intérieure et des collectivités locale dont la visite dans la wilaya de Tizi-Ouzou est intervenue au lendemain de la clôture de l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales en prévision des prochaines législatives, a souligné que cette opération a «permis d’assainir le fichier électoral».

Ce travail d’assainissement se poursuivra après les élections du 4 mai prochain pour aboutir à un «assainissement total avec la mise en ouvre de la carte biométrique pour l’ensemble des citoyens algériens», a-t-il ajouté.

APS