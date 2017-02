21e journée : l’ESS s’offre le MCA et franchit un cap dans la course au titre

L’Entente de Sétif c’est du solide. Les Sétifiens ont dominé le MC Alger (1-2), vendredi à Alger, pour le compte de la suite de la 21e journée de la Ligue 1 Mobilis. Pour sa part, l’USM Bel Abbès récupère sa deuxième place à la faveur de son succès enregistré face au CS Constantine (1-0).

Le titre de champion d’Algérie, pour la saison 2016/2017, s’est peut être joué ce soir. Dans un stade du 5 Juillet 1962 qui a fait le plein pour l’occasion, les Sétifiens ont réalisé une excellente opération en damant le pion au doyen (1-2), et de surcroit, dans son jardin.

Pourtant, la première partie de ce big match a été à la faveur des Vert et Rouge qui ont pris l’avantage à la 23e minute par Mansouri. Le transfuge du Paradou AC (Ligue 2) a libéré les travées du 5 Juillet en scorant d’une magnifique frappe enveloppée du pied gauche.

La pause citron terminée, la partie a complètement changée de visage. Dès le retour des vestiaires, les Sétifiens se sont vus accorder un penalty suite à une faute de Bouhenna, sur Djabou, dans la surface de vérité. Nadji s’est chargé d’exécuter la sentence (47’) et permis aux visiteurs de revenir dans le match.

Par la suite, l’expulsion à la 73e minute de l’attaquant sétifien, Haddouche, aurait pu constituer un tournant décisif dans cette confrontation, mais, il n'en fut rien. Même réduit à dix, les protégés de Kheireddine Madoui ont réussi à doubler la marque cinq minutes plus tard (78’).

A la conclusion d’une belle contre attaque, le milieu de terrain camerounais, Tembeng, signe son premier but de la saison et offre une précieuse victoire à l’Aigle Noir.

A l’image des derbys algérois, le MCA a montré ses limites face à un sérieux concurrent pour le sacre final. Relégué à la 3e place (34 pts), le MCA, qui compte deux matchs en retard, doit revoir un certain nombre de chose s’il souhaite ne pas avoir de regrets en fin de saison.

Le CSC joue, l’USMBA gagne

Stoppée dans son élan par l’ES Sétif, le week-end dernier, l’USM Bel Abbès a repris sa marche en avant à l’occasion de la réception du CS Constantine (1-0). Toutefois, l’issue finale ne reflète pas la physionomie de cette rencontre dominée en grande partie par les visiteurs.

D’ailleurs, les Constantinois auraient pu prendre l’avantage à la 34e minute, sur penalty, mais Zerara a raté son face à face avec le gardien Ghoul. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, les Sanafir ont encaissé un but assassin, sur un but contre son camp du défenseur Boucheriha, à dix minutes de la fin (80’).

Grâce à cette victoire inespérée, l’USM Bel Abbès revient sur la deuxième marche du podium (34 pts), à deux longueurs de l’ESS. Côté CSC, cette défaite fait beaucoup de mal à la formation de l’antique Cirta et la cloue à la 11e place (21 pts).

Encore un faux pas du CAB

A Batna, le Chabab Aurès local continue de perdre des points à domicile. Après avoir été battu par le MCA lors de sa dernière sortie au stade Sefouhi, le CAB a été tenu en échec, cette fois ci, par une autre formation algéroise, à savoir, le NA Hussein Dey (0-0).

Conséquence de ce nouveau faux pas enregistré à la maison, le CAB (12e – 21 pts) reste scotcher dans la zone de turbulences, à une petite unité du premier relégable. De son côté, le NAHD glane un bon point et gagne une place (6e – 29 pts).

Jeudi, le RC Relizane est parvenu à s’extirper de la zone des relégables en disposant, petitement, du MO Bejaïa (1-0), alors que l’autre partie jouée entre l’USM Harrach et le MC Oran s’est soldée sur un résultat nul et vierge (0-0).

Suite et fin samedi

Le troisième et dernier acte de cette 21e manche se jouera ce samedi avec en tête d’affiche le match Olympique Médéa - USM Alger. Cette belle empoignade entre l’une des surprises de cette saison et le champion en titre s’annonce passionnante et ouverte à tous les pronostics.

Concernant les deux autres matchs, le premier verra le CR Belouizdad tenter de renouer avec le succès en accueillant le DRB Tadjenanet, alors que la JS Kabylie est condamnée à gagner face à la JS Saoura pour tenter de quitter la zone rouge.

Résultats des rencontres :

MC Alger 1 – 2 ES Sétif

USM Bel-Abbes 1 – 0 CS Constantine

CA Batna 0 – 0 NA Hussein-Dey

RC Relizane 1 – 0 MO Bejaïa

USM Harrach 0 – 0 MC Oran

Reste à jouer :

Samedi:

15h00 :

Olympique Médéa - USM Alger

16h00 :

CR Belouizdad - DRB Tadjenanet

JS Kabylie - JS Saoura

Classement Pts J

1). ES Sétif 38 20

2). USM Bel-Abbès 36 21

3). MC Alger 34 19

4). USM Alger 31 19

5). MC Oran 30 20

6). Olympique Médéa 29 19

--). NA Hussein Dey 29 20

8). JS Saoura 27 19

--). USM El Harrach 27 21

10). CR Belouizdad 23 19

11). CS Constantine 21 21

--). CA Batna 21 20

13). RC Relizane 20 19

--). DRB Tadjenanet 20 19

15). JS Kabylie 17 17

16). MO Béjaïa 13 19