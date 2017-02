Deuxième rentrée professionnelle (session de février 2017) : Mebarki donne le coup d’envoi depuis Laghouat

Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Mohamed Mebarki donne, aujourd'hui depuis le Centre Ahmed Linani de Laghouat, le coup d'envoi officiel de la 2e rentrée de la formation professionnelle 2016/2017, session de février.

Selon l'envoyé spécial de la radio Chaine 3, à Laghouat, l'offre de formation de cette présente session est de l'ordre de 250.000 places. Le ministère de la formation et de l’enseignement professionnels table sur 200.000 inscriptions, ce qui portera le total des stagiaires à 650.000, en comptabilisant les inscrits de la première rentrée comprise (session de septembre).

Le ministre a mis l'accent sur la nécessaire introduction de nouvelles spécialités de formation adaptées aux spécificités des régions, en vue d’assurer l’insertion professionnelle des jeunes. Parmi les nouveautés de cette rentrée, l'ouverture à Bousmail d'un Centre d'excellence des TIC.

"Il appartient d’intégrer de nouvelles spécialités de formation adaptées aux spécificités des régions en vue de permettre aux jeunes de s’insérer dans la vie professionnelle, tout en tenant compte des priorités préconisées par le gouvernement", a affirmé le ministre, en marge de l’inauguration, samedi, d’un centre de formation professionnelle dans la daïra d’El-Ghicha, dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya de Laghouat.

M. Mebarki a estimé que l’agriculture fait partie de ces priorités, car elle constitue un des secteurs stratégiques alternatifs aux hydrocarbures, avant de mettre l’accent sur la nécessaire coordination avec les responsables du secteur de la formation pour concrétiser cette vision.

Il a, à ce titre, appelé à inclure des sections de formation susceptibles de contribuer à la relance du tourisme local au regard des grandes potentialités que renferme la wilaya de Laghouat dans ce domaine.

Rappelant les efforts menés pour la dotation de chaque daïra au moins d’un centre de formation, M. Mebarki a fait savoir que plus de 1.400 centres de formation sont implantés à travers le territoire national, avant d’ajouter que les plans du secteur s’assignent comme objectif l’encadrement, la formation et l’accompagnement des jeunes pour leur permettre de s’armer en capacités leur ouvrant des perspectives d’insertion dans la vie professionnelle.

Le ministre a également mis l’accent sur la nécessaire utilisation et gestion rationnelle des moyens humains et matériels existants y compris l’acquisition proportionnelle des équipements selon les filières ouvertes.

Nouvelles réalisations dans la wilaya de Laghouat

Baptisé du nom du Chahid "Rouadi Eddine", le nouveau centre de formation professionnelle de la daïra d’El-Ghicha, offre une capacité d’accueil de 200 places et un hébergement de 60 lits, selon la fiche technique du projet.

M. Mebarki, qui s’est rendu dans la commune de Sebgueg, a inspecté le chantier du centre de formation "Chahid Sâadi Atallah", dont les travaux de réalisation, à un taux d’avancement de 75%, seront livrés en juillet prochain.

Le ministre a poursuivi sa tournée dans la daïra d’Aflou (110 km nord de Laghouat) où il a pris connaissance du projet de réalisation d’un Institut national spécialisé en formation professionnelle, d’une capacité d’accueil de 300 places.

Cette structure qui renferme aussi un amphithéâtre de 400 places, six (6) ateliers, une salle de sports et une autre de cours et un internat de 120 lits, sera livrée en mai prochain, selon les responsables du secteur de la formation professionnelle.

M. Mebarki a également procédé, dans la commune de Sidi Bouzid, à l’inauguration du centre de formation professionnelle "Chahid Nafâa Brahim", d’une capacité d’accueil de 200 places pédagogiques.

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels devra présider, demain dimanche à Laghouat, la cérémonie d’ouverture officielle de la nouvelle rentée de formation, session février 2017.