Le robot bipède Cassie est destiné à livrer des colis

Là où beaucoup misent sur les drones pour la livraison de colis à l'avenir, la start-up Agility Robotics a choisi de partir dans une autre direction et dévoile son impressionnant robot bipède Cassie, aux allures de poulet, qui a la particularité d’être bipède et de pouvoir se déplacer sur toutes sortes de terrains, y compris accidentés.

Ce robot aux allures de poulet dans sa façon de se déplacer, dispose en effet de sérieux arguments pour investir un jour le secteur de la livraison de colis. D’ailleurs, le potentiel du robot Cassie est nettement plus vaste, on peut facilement imaginer des applications dans le domaine de la surveillance, de la recherche, de l’exploration spatiale, pour apporter des premiers secours dans les lieux publics, etc. Il n’est pas impossible non plus que les armées en fassent un outil idéal pour transporter du matériel ou faire de la reconnaissance.

Cassie est une évolution du robot Atrias de la start-up Agility Robotics, apportant de nombreuses améliorations, comme une impressionnante ressemblance avec les capacités d’absorption des muscles humains lors de son fonctionnement. L’entreprise a réussi à relever un vrai défi avec ce robot bipède, car il est particulièrement stable, sa démarche est fluide, il peut résister à des chocs et surtout, il peut marcher sur n’importe quel genre de terrain.

Le robot Cassie dispose de petits moteurs au niveau des chevilles qui lui permettent de s’arrêter, sans craindre de vaciller. Le robot peut également monter ou descendre des escaliers et il est capable de se déplacer dans toutes les directions de l’espace, grâce à des hanches pivotant sur trois axes. Agility Robotics souhaite désormais commercialiser Cassie et le prix avancé tournerait autour de 95000 €.