Campagnes de volontariat hebdomadaire à Batna : programme de mise en terre de 32 200 plants

Au total 32 220 plants d’arbres de différentes essences seront mis en terre dans la wilaya de Batna avant le 31 mars prochain dans le cadre d’un programme de volontariat hebdomadaire établi par la conservation des forêts en collaboration avec le parc national de Belezma, a affirmé dimanche un responsable de la conservation.

Cette opération, dont le coût est estimé à 1,43 million de dinars, s’inscrit dans le cadre d’un accord signé entre la Direction générale des forêts (DGF) et l’Entreprise Sonatrach visant la reconstitution du couvert forestier dans 20 wilayas de la bande côtière et des Hauts-plateaux, particulièrement celles qui abritent des parcs nationaux, a précisé le chef du service extension du patrimoine forestier et protection des terres auprès de la Conservation des forêts, Yacine Garouni.

Cette initiative, a-t-il indiqué, donnera lieu à la mise en terre de 15.000 cèdres de l’Atlas, une espèce menacée de disparition dans la région des Aurès, et dont l’opération de plantation ciblera plusieurs régions du parc national de Belezma, situées dans les communes de Fesdis, Merouana et Hidoussa.

D'autres espèces, a précisé M. Garouni, seront plantées durant cette même période à l’image du cyprès, le pin d’Alep, l’eucalyptus ou encore le frêne, soulignant qu’une cellule, composée de cadres de la conservation des forêts et du parc national de Belezma, se chargera du suivi et de l’arrosage des surfaces nouvellement boisées.

De son côté, le responsable du département d’animation scientifique et d’orientation du parc national de Belezma, Abdelhafid Hamchi, a indiqué que le coup d’envoi de cette campagne a été donné, cette semaine, à partir du Mont Boumerzoug dans la région d'El Manchar, avec la plantation de 320 arbustes par les cardes de la conservation des forêts auxquels se sont joints 80 citoyens volontaires.

M. Hamchi a rappelé, à ce propos, que la réussite de ce vaste programme de reboisement passe par une plus grande mobilisation de volontaires, notamment dans les régions ayant été gravement affectées par la sécheresse, les feux de forêts et les maladies, notamment celles se trouvant dans le parc national de Belezma à l’exemple du mont Chlaâla, Bourdjem, Tagda et Tichaw. APS