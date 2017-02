Didactique : Benghebrit insiste sur l’importance des activités extra-scolaires et leur effet

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit a insisté, dimanche à Tlemcen, sur l’importance des activités extra scolaires et leur effet sur l’aspect didactique.

Animant un point de presse à la deuxième et dernière journée de sa visite dans la wilaya, la ministre a souligné que les activités extra scolaires sont bénéfiques pour l’élève dont la lecture et le théâtre, indiquant que des wilayas se sont lancées dans ce genre d’activités pouvant déceler le talent et les capacités de l’élève à développer.

Nouria Benghebrit a mis l'accent, en inaugurant un lycée dans la commune de Zenata, sur la nécessité de détecter les talents et capacités chez les élèves en créant des troupes de théâtre, de musique, ..., renforçant les clubs scolaires, ouvrant le champ aux élèves pour dialoguer, échanger les idées et débattre de films proposés en milieu scolaire.

D'autre part, elle a assuré que le système d'examen du baccalauréat en vigueur ne connaitra "aucun changement cette année", sauf que le ministère envisage d’améliorer la qualité des sujets.

La ministre a ajouté qu’un système d’accompagnement et de revalorisation des établissements ayant réalisé de bons résultats sera adopté à partir de l’année prochaine, comme motivation pour suivre l'exemple.

Au sujet de la consultation nationale lancée, la ministre a expliqué, à l’école primaire "Ibn Badis" de Nedroma, qu’elle est liée aux nouveaux programmes, soulignant que le changement des méthodes d’évaluation permetront de réaliser de grands objectifs dans le cadre de la réforme scolaire.

En visitant une classe d’enseignement de la langue amazighe à la nouvelle école primaire de Remchi, Mme Benghebrit a insisté sur la stabilité des enseignants et des instructeurs dans les établissements pour améliorer le rendement scolaire, surtout concernant les enseignants venus d’autres wilayas.

La visite de la ministre dans la wilaya a été marquée par l’inauguration d’une école primaire ayant fait l'objet de réfection et du CEM "Cheriguen Mustapha" dans la commune de Tient, ainsi que l’inspection du lycée "Benazza" dans la commune de Souani et de l’école "Hassiba Ben Bouali" de Maghnia.

La ministre a rencontré, samedi soir, les professionnels du secteur et abordé avec eux de questions liées au manuel scolaire, au logement de fonction et à la promotion des enseignants. APS