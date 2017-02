Le satellite Fengyun-4 envoie sa première série d'images et de données

Le premier des satellites météorologiques à orbite géostationnaire de deuxième génération de la Chine, Fengyun-4, a envoyé sa première série d'images et de données, a rapporté lundi l'agence Chine nouvelle.

L'Administration chinoise des Sciences, Technologies et Industries pour la défense nationale (ANSTIDN) et l'Administration météorologique ont publié ces images et données, signifiant l'amélioration réussie du système météorologique de la Chine.

Le satellite Fengyun-4, a été lancé depuis le Centre de lancement de satellites de Xichang dans la province chinoise du Sichuan (sud-ouest), le 11 décembre 2016.

Tous les tests majeurs sur la fonctionnalité et les modes d'imagerie ont été achevés. Le satellite devrait être totalement opérationnel en juin ou en juillet prochains.

La Chine a réussi à lancer 15 satellites météorologiques, dont huit sont toujours en orbite. APS