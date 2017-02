Passage sur le tracé du tramway d’Oran : 1.026 véhicules en fourrière

La brigade du tramway relevant de la sûreté de wilaya d’Oran a enregistré la mise en fourrière de 1.026 véhicules pour avoir emprunter le tracé du tramway d’Oran, a-t-on appris lundi du chef de brigade.

Le commissaire de police Djamel Kanouni a indiqué, à l’occasion d’une sortie guidée au profit des médias en collaboration avec la société d’exploitation du tramway d’Oran "SETRAM", que sa brigade a mis en place des dispositifs surtout répressifs pour mettre un terme à cette pratique dangereuse.

Selon le même responsable, les contrevenants empruntent le tracé du tramway comme raccourci, ce qui provoque des accidents et la perturbation du trafic.

Lors de cette période qui comprend l’année 2016 et les mois de janvier et février de l’année en cours, 50 accidents matériels et corporels ont été déplorés sur le tracé du tramway faisant un mort et deux blessés en plus de dégâts matériels aux wagons et aux véhicules.

Le même responsable a ajouté que les agents de cette brigade, déployés le long du tracé du tramway sur une distance de 18,7 kilomètres partant de la localité de Sidi Maarouf jusqu’à l’université d’Es Sénia et passant par la place du 1er novembre au centre-ville d’Oran, veillent en plus du contrôle à la sensibilisation de manière continue pour éviter les accidents de la route au niveau de ce réseau et sécuriser les personnes et les biens.

Une action de sensibilisation a touché, dans ce sens, 29 établissements scolaires à ce jour, surtout ceux situés à proximité du tracé du tramway.

Les animateurs de cette opération qui se poursuit en collaboration entre les services de la sûreté de wilaya et SETRAM s'attellent à sensibiliser les élèves sur la conduite préventive à suivre pour éviter les accidents et contribuer à la bonne marche de ce moyen de trasport moderne, a souligné le chef de service communication et commercialisation à SETRAM, Nabil Ryad Fahim.

Cette sortie sur le terrain destinée aux médias a été organisée pour s’enquérir des différents dispositifs mis en place par la brigade du tramway sur son réseau d’Oran. APS