Arrestation de 36 individus impliqués dans différents crimes

Les services de police ont arrêté 36 individus impliqués dans différents crimes au niveau de plusieurs wilayas, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"36 individus ont été arrêtés à Alger, Tlemcen et Biskra par les éléments de police qui ont saisi 252 comprimés psychotropes, 14 armes blanches, 851 unités de boissons alcoolisées et 18g de kif traité", précise la même source.

Dans le cadre des opérations menées au cours de cette semaine à Annaba et Naama, les forces de police ont procédé à l'arrestation de 4 individus en possession de 42 kg de cannabis.

A Annaba, les éléments de la Sûreté national agissant sur la base d'informations faisant état d'un large trafic de drogue dans plusieurs wilayas de l'est, ont arrêté deux repris de justice en possession de 13 kg de cannabis.

La deuxième opération menée dans la wilaya de Naâma a permis de démanteler un réseau criminel qui s'adonnait au trafic de drogue et de saisir 29 kg de kif traité.

Les services de Sûreté nationale ont réussi à travers plusieurs opérations distinctes dans les wilayas de M'Sila, de Ouargla et de Souk Ahras, à saisir une importante quantité de boissons alcoolisées non facturées, à hauteur de 896 unités, et à arrêter de 8 mis en cause.

Les mêmes services ont arrêté un voyageur à l'Aéroport d'Annaba qui venait d'un pays européen en possession de 140 comprimés psychotropes.(