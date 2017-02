Céréaliculture : L’Algérie utilise des techniques d’intensifications pour accroitre le rendement

L’Algérie prête à développer les techniques d’intensification en céréaliculture pour augmenter la production.

Lors d’un séminaire consacré à la céréaliculture, des représentants, des chambres agricoles de Mascara et de Constantine ont soutenu, que la réussite des essais entrepris, par d’autres wilayas, s’explique par le recours aux techniques d’intensification de la production et non pas, par les facteurs naturels.

À Constantine, les agriculteurs ont réussi à accroître la production en dépit d’une faible superficie réservée à cette filière, en suivant l’application des tracés techniques et le recours aux méthodes d’irrigation moderne.

Un hectare cultivé sans technique d’intensification produit environ 17 quintaux, alors que la production, peut atteindre, les70 quintaux par hectare, en cas de recours à ces nouvelles techniques, ont expliqué des agronomes.

Les chambres agricoles incitent les agriculteurs à opter pour l’intensification céréalière afin d’améliorer le rendement. Cette politique est subventionnée par l’État.