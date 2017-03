Les membres du nouveau Conseil national des droits de l’Homme connus

Les 37 membres du nouveau Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) sont connus. Le décret présidentiel fixant la composition du CNDH a été publié, mardi, dans le Journal officiel (JO).

Le CNDH remplace la Commission nationale consultative de protection et promotion des droits de l’Homme (CNCPPDH) présidée par Farouk Ksentini. Il est composé notamment de 4 membres désignés par le président de la République, 8 par les syndicats et 10 par le mouvement associatif.

Le Conseil des droits de l’homme jouit d’une autonomie financière et administrative. Il a le pouvoir de mener des investigations dans le domaine des droits de l’homme et d’entreprendre aussi les actions appropriées, notamment devant la justice. Sa mission : surveiller, alerter et évaluer sur la situation des droits de l'homme dans le pays. En ce sens, « le nouveau Conseil national des droits de l’homme a la même mission que la Commission de Farouk Ksentini mais avec plus de moyens », explique Nahla Bekralas, journaliste au service politique de la radio Chaine 3.

Membres désignés par le président de la République :

- Benzerrouki Fafa veuve Sid Lakhdar ;

- Fatma Zohra Karadja ;

- Aicha Zinai ;

- Lazhari Bouzid.

Membres choisis par le président du Conseil de la Nation :

- Slimane Ziane

- Hamid Bouzekri

Membres choisis par le président de l’Assemblée Populaire Nationale :

- Driss Abderrahmane

- Houda Talha, épouse Souiki

Membres choisis au titre des associations activant dans le domaine des droits de l’Homme :

- Abdelatif Dilmi

- Ahmed Chenna

- Mecheri Benkhelifa

- Abdelatif Benida

- Abderrahmane Sofi

- Nouria Hafsi

- Soumia Chaib

- Chikhi Souad, veuve Faci

- Saliha Mekharef

- Fatma Zohra Zerouati

Membres choisis au titre des syndicats et des organisations professionnelles :

- Sabrina Kehar

- Hafida Benmansour, épouse Zerhouni

- Ghanima Messaoudi

- Habiba Dane

- Messaoud Amarna

- Djilali Hamrani

- Mohamed Bekkat Berkani

- Brahim Tairi

Membre choisi par le Conseil Supérieur de la Magistrature :

- Karima Alla

Membre choisi par le Haut Conseil Islamique

- Mohamed El Miamoun El Kacemi El Hassani.

Membre choisi par le Haut Conseil de la Langue Arabe :

- Mhand Tayeb Si Bachir.

Membre choisi par le Haut Commissariat de l’Amazighité :

- Tahar Silhadi.

Membre choisi par le Conseil national de la famille et de la femme :

- Aicha Kouadri Boudjelthia.

Membre choisi par le Croissant Rouge Algérien :

-Saida Benhabyles, née Kettou.

Délégué national de la protection de l’enfance :

- Meriem Chorfi.

Universitaires spécialistes en matière des droits de l’Homme :

- Idriss Fadhli

- Khier Guechi

Experts auprès des institutions internationales ou régionales des droits de l’Homme :

- Noureddine Amir

- Azzouz Kerdoun