Une brigade motorisée renforce les capacités d’intervention des services de la protection civile Al-Tarf

Une brigade motorisée a renforcé récemment les capacités d’intervention des unités secondaires relevant de la direction de la protection civile d’El Tarf, a indiqué mercredi le directeur local de ce corps constitué.

Intervenant à l’occasion de la Journée mondiale de la protection civile, célébrée annuellement le 1er mars, Abdelaziz Melbous a précisé que cette brigade, la première du genre dans la wilaya, est appelée à assurer une intervention rapide en cas d’accidents de la circulation ou d’incendies.

Cette brigade a pour mission de prodiguer des soins de sauvetage et de secourisme sur les lieux mêmes de l’accident avant l’intervention des équipes spécialisées, a-t-on signalé, précisant que cet acquis "s’ajoute" aux projets dont a bénéficié les services de la protection civile à El Tarf.

Dans les détails, l’officier Melbous a indiqué qu’actuellement deux nouvelles unités, une principale à Sidi Belgacem et l’autre secondaire à Ben M’Hidi sont en cours de réalisation et dont le taux d’avancement des travaux a atteint respectivement 60% et 90%, rappelant la récente mise en service des unités secondaires des localités de Berrihane et d’El Kala.

Le wali d’El Tarf, Mohamed Lebka, a, dans son intervention, insisté sur l’importance de ces acquis et des efforts déployés dans le cadre de la protection du citoyen et des biens.

La célébration de la Journée mondiale de la protection civile, tenue à l’unité secondaire de Berrihane, a été marquée par une cérémonie de remise de cadeaux symboliques aux retraités et cadres relevant de ce corps constitué et d’une simulation d’extinction d’un incendie de véhicule.

La journée a été mise à profit également pour expliquer les différentes activités et missions des services de la protection civile par le biais d’une exposition de photos et équipements utilisés par les services de la protection civile lors de leurs diverses interventions dans des accidents de la route, les inondations et le feux de forêt notamment. APS