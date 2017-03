Le général major Hamel félicite les médias nationaux

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a félicité les médias nationaux pour "leur rôle important" dans la diffusion des réactions des citoyens et de la société civile qui ont salué les éléments de la sûreté nationale, notamment le policier qui a accompli pleinement son devoir de sécurisation de la population de Bab El Kantara à Constantine.

Le général major Hamel a "affirmé que les médias nationaux sont un partenaire stratégique et incontournable dans les différentes réalisations de la sûreté nationale", saluant par la même occasion "le travail exceptionnel fourni par les différents médias (radio-télévision-presse écrite) dans le soutien de la mission de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) qui consiste à protéger les personnes et les biens", a indiqué mercredi un communiqué de la Direction de l'Information et des Relations Publiques de la DGSN.

Il a en outre affirmé, à cette occasion, la détermination de tous les éléments de la police "à fournir davantage d'efforts pour assurer la paix et la sécurité des citoyens, acquis réalisés grâce aux orientations judicieuses du président de la République, Abdelaziz Bouteflika".