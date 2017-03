Calcul rénal : comment s'en débarrasser ?

Les calculs rénaux sont des cristaux qui se forment dans le rein ou les voies urinaires. Selon leur localisation et leur taille, ils peuvent provoquer des douleurs intenses, c'est la colique néphrétique. Pour éviter les complications, il est nécessaire de les éliminer. Comment procède-t-on ?

Le plus souvent, ils s'évacuent tout seuls. Mais parfois, lorsqu'ils sont de taille plus importante, ils peuvent rester bloqués. C'est en bouchant les conduits urinaires que les calculs rénaux déclenchent des crises très douloureuses, les coliques néphrétiques.

Il est nécessaire d'intervenir en urgence pour soulager la douleur et éviter les complications liées à cette obstruction des voies urinaires par un calcul rénal (infection sanguine, destruction du rein).

Parfois aussi, le calcul reste à l'intérieur du rein, où il tend à grossir progressivement. Cela peut aussi endommager le rein de façon irréversible.

Pour toutes ces raisons, il est primordial de prévenir leur formation. Mais aussi, lorsqu'ils sont douloureux, mal placés ou très gros, il est nécessaire d'intervenir pour les ôter.

Il existe plusieurs techniques possibles pour éliminer les calculs rénaux. En quoi consiste la lithotripsie extracorporelle ?

La lithotripsie extracorporelle consiste à fragmenter le ou les calculs à l'aide d'un appareil qui envoie des ondes de choc.

L'intervention nécessite une anesthésie locale et peut se réaliser en ambulatoire. Certains fragments étant susceptibles d'aller se loger un peu plus loin et de grossir à nouveau avec un risque de déclencher une nouvelle colique néphrétique, il est parfois nécessaire de poser une sonde entre le rein et la vessie, afin de faciliter l'évacuation des fragments par les voies urinaires.

Attention, certains calculs, de par leur composition, sont particulièrement résistants aux ondes de choc. D'autres, très gros, nécessitent plusieurs séances espacées de lithotripsie.