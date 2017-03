L'Algérie et l'Afrique du Sud veulent développer des partenariats dans l'énergie

Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Alger, Dennis Dlomo, ont évoqué jeudi les relations entre les deux pays notamment dans le secteur énergétique y compris les énergies renouvelables, a indiqué un communiqué de ce ministère.

Lors de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur sud-africain, M. Boutarfa a insisté sur "la nécessité pour les deux pays de travailler ensemble pour développer des partenariats avantageux dans le domaine des hydrocarbures, mais surtout dans les énergies renouvelables", souligne la même source.

A ce propos, le ministre a appelé "à intensifier les concertations en vue de concrétiser ensemble des projets créateurs de richesses dans lesquels le génie africain puisse s'exercer au profit du continent", note le communiqué qui ajoute que "le développement et le devenir de l'Afrique sont une priorité pour les deux pays".

A cet effet, les deux parties ont indiqué que des experts seraient désignés pour travailler conjointement "dans la perspective d'identifier des projets concrets à mettre en œuvre dans les meilleurs délais".

En outre, ajoute le ministère, des ateliers seront organisés pour permettre aux entreprises et aux investisseurs des deux pays "de mieux identifier les opportunités d'affaires et de trouver des voies pour rapprocher l'Algérie et l'Afrique du Sud autour de projets structurels en Afrique".