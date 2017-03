Découverte à Tizi Ouzou d'une cache de munitions contenant 8 obus

Une cache de munitions contenant notamment 8 obus de type RPG-2 et une quantité de munitions de différents calibres a été découverte mercredi à Tizi Ouzou, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 1 mars 2017, à Tizi Ouzou/1°RM, une cache de munitions contenant, 8 obus de type RPG-2, une quantité de munitions de différents calibres et des produits explosifs, tandis qu’un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté à Blida", a précisé la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments des gardes-frontières ont saisi à Tlemcen/2°RM 4 quintaux et 25 kilogrammes de kif traité, tandis qu'un détachement de l'ANP a saisi 80 quintaux de tabac à El Oued/4°RM.

A Tamanrasset et In Guezzam/6°RM, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté 5 contrebandiers et saisi deux véhicules tout-terrain, un camion, 31,5 tonnes de denrées alimentaires, deux détecteurs de métaux, 5 groupes électrogènes et 3 marteaux piqueurs.

Par ailleurs, d’autres détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, dans des opérations distinctes, menées à Tamanrasset, Tlemcen, Adrar et Biskra, 72 immigrants clandestins de différentes nationalités. APS