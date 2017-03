L'OCI appelle à agir pour bloquer la candidature israélienne au Conseil de sécurité

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a appelé à agir pour bloquer la candidature israélienne au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2019-2020 (groupe Europe de l'Ouest et autres pays).

L'OCI a souligné dans un communiqué dont une copie est parvenue à l'APS à travers l'ambassade de Palestine à Alger, que "la candidature d'Israël au Conseil de sécurité pourrait compromettre le rôle et la crédibilité de cet organe pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans le monde, d'autant qu'il s'obstine à rejeter l'application des décisions internationales, en poursuivant ses violations du droit international et ses agressions condamnées par les organes de l'ONU".

"Partant de la responsabilité collective et des principes de l'action islamique commune, le Secrétariat général appelle les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour bloquer la candidature israélienne vu le danger qu'elle représente pour le Conseil de sécurité et faire pression sur Israël pour l'amener à respecter ses engagements conformément au droit international et aux décisions onusiennes et à arrêter ses multiples agressions contre le peuple palestinien". APS