22e journée : derby alléchant à Alger, chaude confrontation à Béjaia

Le derby algérois, USM Alger – MC Alger, sera la grande attraction de la 22e journée de la Ligue 1 Mobilis, prévue ce week-end. Pour sa part, l’ES Sétif, leader au classement, aura les faveurs des pronostics lors de la réception du RC Relizane, alors que dans le bas du classement le derby kabyle MO Béjaia – JS Kabylie s’annonce explosif.

Pour cette 22e manche de la Ligue 1, les amoureux du ballon rond seront gâtés avec deux très beaux derbys qui concernent des objectifs diamétralement opposés.

A Alger, le « classico » USM Alger – MC Alger s’annonce passionnant, et comme le veut la tradition haut en couleurs. Partageant la 3e place du classement avec 34 points chacun, les deux voisins se donneront la réplique, sur le terrain comme en tribunes, pour la 102e fois de leur histoire, toutes compétitions confondues, avec comme arène le stade mythique du 5 Juillet 1962.

L’USMA en ballotage favorable

Aussi indécise qu’elle puisse paraitre, certains indices font pencher la balance en faveur des Rouge et Noir. Après un début d’année 2017 difficile, l’USMA a réussi à se refaire une santé et reste sur deux victoires de suite, dont une à l’extérieur. De plus, les gars de Soustara n’ont perdu qu’un derby, sur les quatre disputés au stade du 5 Juillet.

Des chiffres encourageants pour le champion d’Algérie en titre, contrairement à son rival de toujours. En effet, le MCA est passé à côté de tous ses derbys joués au 5 Juillet avec comme constat étonnant : 4 défaites et un match nul. Ajouter à cela, une perte de vitesse nette en championnat avec une défaite et un match nul lors de ses deux dernières sorties.

A la lumière de ce constat, il est clair que la pression sera sur les épaules des joueurs du doyen. Les camarades de Mansouri sont appelés à réagir afin de rebondir, dans un match spécial, pour rester dans la course au titre.

MOB-JSK, un derby bien triste

A l'opposé de ce qui est attendu pour le match USMA-MCA, le derby kabyle, MO Béjaia – JS Kabylie, prévu vendredi (16h00) à Béjaia, se présente sous des airs bien tristes. Bien mal en point, les deux formations se trouvent dans le bas fond du classement et luttent pour leur survie parmi l’élite. De surcroît, la partie se jouera à huis clos, de quoi priver ce derby de tout son charme.

Toutefois, le MOB pourrait profiter de l’absence de ses supporters pour évoluer sans pression, supplémentaire, et tenter par tous les moyens d’arracher le gain du match. Pour sa part, les Canaris sont condamnés à faire de même dans une rencontre où seule la victoire est permise.

L’ESS à l’aise, l’USMBA en appel

Leader au classement, l’ES Sétif est bien partie pour conserver son fauteuil. L’Aigle Noir jouera à domicile et sera l’hôte du RC Relizane, premier non relégable. En dépit de la mauvaise situation de son adversaire du jour, l’ESS doit faire preuve de beaucoup de sérieux contre une bête blessée avide de points, qui a réussi quelques belles performances hors de ses bases.

En ce qui concerne dauphin de l’ESS, Les Belabessiens seront mis à rude épreuve lors de leur déplacement à Bechar pour donner la réplique à la JS Saoura.

Dans les autres rencontres de cette 22e manche, le MC Oran tentera de renouer avec le succès lors de la réception du CA Batna, idem pour le CS Constantine face au CR Belouizdad et pour le DRB Tadjenanet contre l’USM Harrach.

Pour ce qui est du NA Hussein Dey, les Song et Or tenteront de confirmer leur bonne santé du moment à l’occasion de la réception de l’Olympique Médéa. En cas de succès, les Nahdistes prendront place dans le peloton de tête et pourront revoir à la hausse leurs ambitions pour cette saison.

Programme des rencontres :

Vendredi (16h00) :

MC Oran - CA Batna

ES Sétif - RC Relizane

MO Béjaia - JS Kabylie (huis clos)

Samedi 4 mars :

15h00 :

DRB Tadjenanet - USM Harrach

16h00 :

CS Constantine - CR Belouizdad

17h00 :

NA Hussein-Dey - Olympique Médéa

17h45 :

USM Alger - MC Alger

18h00 :

JS Saoura - USM Bel-Abbes