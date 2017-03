L'auteur de l’attentat déjoué au siège de la sûreté urbaine de Constantine a été identifié, a-t-on appris jeudi à Tissemsilt du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh.

Le terroriste, auteur de l’attentat déjoué au siège de la 13ème sûreté urbaine de Constantine, "a été identifié en coordination avec les cadres chargés de l’enquête dirigée par le procureur de la République compétent", a indiqué le ministre lors de la cérémonie d’inauguration de la Cour de Tissemsilt.

Il a ajouté que conformément aux procédures et à la nécessité de l’enquête, le nom de "l'auteur de cet attentat ne peut, à présent, être révélé".

Par ailleurs, Tayeb Louh a insisté sur la nécessité pour les magistrats et fonctionnaires de s'adapter avec la modernisation du secteur de la justice en mouvement, affirmant que cette modernisation connaît un rythme accéléré.

M. Louh a souligné que les nouvelles techniques utilisées dans le secteur de la justice permettent une rapidité de l’information en collaboration avec les services concernés par la lutte contre le crime organisé dont le terrorisme et le trafic de drogue notamment.

Le secteur de la Justice, a expliqué le ministre, adopte la modernisation pour garantir les droits et les libertés des citoyens en application des amendements de la Constitution initiés par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et des réformes du secteur.

"Nous sommes certains que la garantie des droits et des libertés des citoyens nécessite la contribution de tous à leur tête l'appareil judiciaire", a-t-il déclaré en substance.

Tayeb Louh a, au passage, insisté sur l’impératif de lutte contre les maux et la criminalité qui déstabilisent la société et affectent la quiétude du citoyen, tout en rappelant que les directives du Président de la République obligent les magistrats et autres services concernés à les combattre.

Le ministre a visité les structures dont dispose la Cour de Tissemsilt, à savoir cinq salles d’audiences, une salle de conférences de 220 places et 163 bureaux. APS