Inondations en Zimbabwe: 246 morts et plus de 2.000 sans abri

Au moins 246 personnes sont mortes et plus de 2.000 autres sont désormais sans abri après les pluies torrentielles qui ont balayé le Zimbabwe, a-t-on annoncé jeudi de source officielle dans un nouveau bilan.

La plupart de ces 246 morts ont été enregistrés dans les provinces de Matabeleland Nord et Sud, Midlands et Masvingo, selon le ministre du Gouvernement local, des Travaux Publics et du Logement National, Saviour Kasukuwere.

Le ministre a estimé que 2.579 maisons, 74 écoles et cinq institutions sanitaires ont été endommagées par les inondations, alors que les pluies devraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mars.

Un précédent bilan fourni mardi faisait état de 117 morts.

Harare a demandé de l'aide à la communauté internationale, aux partenaires du développement et au secteur privé pour apporter assistance aux Zimbabwéens touchés, alors que le gouvernement du pays a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans le sud du pays touché par les inondations.

"Il faut que les mesures extraordinaires pour alléger la souffrance des citoyens du pays dans les zones communales et urbaines soient intensifiées", a déclaré le ministre, cité par l'agence de presse officielle.

Pour sa part, la ministre de l'Environnement, de l'Eau et du Climat, Oppah Muchinguri, a précisé que plus de 12 millions de dollars étaient nécessaires pour réhabiliter les barrages et les infrastructures pour pouvoir distribuer de l'eau potable à la population. "Plus de 100.000 personnes n'ont pas accès à l'eau potable à cause des destructions des infrastructures hydrauliques", a-t-elle ajouté.

Le Zimbabwe enregistre des pluies au-dessus de la normale depuis le début de la saison 2016-2017 qui ont entraîné des débordements au niveau des barrages. APS