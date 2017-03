L’année 2017 sera l'année de la formation des chefs de services

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf a affirmé, jeudi à Tlemcen, que 2017 sera l'année de formation des chefs de services en management, recherche et gestion.

Lors d'une visite d'inspection dans la wilaya, Abdelmalek Boudiaf a souligné que son département ministériel £uvre à l'élaboration d'une convention pour l’accompagnement et la formation des professionnels du secteur de la santé, à leur tête les chefs de services, afin de les habiliter à assumer des prérogatives de gestion et de recherche et, par conséquent, promouvoir les prestations sanitaires.

Le ministre a inauguré, lors de cette visite, un centre de transfusion sanguine dans la commune de Chetouane dans la périphérie de la ville de Tlemcen, insistant sur une meilleure prise en charge des donneurs du sang.

Ce centre, réalisé pour un coût de 110 millions DA, dispose d’équipements et de matériels modernes, selon les explications fournies.

Inspectant les travaux du centre régional anti-centre (CAC) de Tlemcen, qui sera mis en service au courant du deuxième semestre de cette année, M. Boudiaf a exprimé son mécontentement quant au retard des travaux donnant des instructions aux responsables du secteur pour achever les travaux dans les délais impartis.

Ce centre d'un coût de 3,7 milliards et d’une capacité d’accueil de 120 lits sera doté de services de chimiothérapie, de chirurgie et de radiothérapie, entre autres.

Le ministre a visite, au CHU de Tlemcen, le service de médecine nucléaire et de réeducation fonctionnelle qui a fait l'objet de travaux de réaménagement pour un coût de 18 millions DA et d'équipement en matériels sophistiqués d’un coût de 330 millions DA.

Ce service de 20 lits employant 31 spécialistes et un nombre similaire de paramédicaux prend en charge des malades atteints d’insuffisance fonctionnelle.

En outre, le ministre a procédé, à Tlemcen, à l’ouverture de la rencontre des établissements hospitaliers spécialisés dans la lutte contre le cancer. APS