Nord du Mali : Gao et Ménaka ont leurs autorités intérimaires

Les autorités intérimaires de Gao et Ménaka, deux régions du nord du Mali, ont été officiellement investies, jeudi, conformément à un calendrier arrêté après plusieurs reports, ont rapporté les médias.

Les cérémonies d'investiture d'Abdoul Wahab Ag Ahmed Mohamed à Ménaka et de Djibrila Maïga à Gao ont été présidées par le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Mohamed Ag Erlaf, à la tête d'une délégation de responsables maliens, a indiqué un membre de la délégation qui a assisté aux événements, cité par l'AFP.

Mardi, une cérémonie similaire s'était déroulée à Kidal (extrême nord-est), fief du groupe politico-militaire à dominante touareg formant la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA). Celles de Tombouctou (nord-ouest) et Taoudénit (extrême nord) sont programmées pour vendredi.

Les autorités intérimaires de ces cinq régions ont été prévues par l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger et signé en mai et juin 2015 par le gouvernement malien, les groupes politico-militaires qui lui sont favorables formant la Plateforme et la CMA. Leur installation a connu plusieurs reports, avant que le nouveau calendrier soit arrêté le 24 février par les différentes parties.

En vertu de l'accord d'Alger, les autorités intérimaires devront gérer les cinq régions du Nord, en attendant l'élection par la population d'assemblées dotées de pouvoirs importants.

Leur mission sera notamment de préparer ces élections et de favoriser le retour des déplacés de la crise dont le Mali tente de se relever depuis 2012.

APS