Abdelwahab Derbal à Illizi : l’action de la HIISE est constitutionnelle et vise à conférer de la transparence à l’opération électorale

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a affirmé ce vendredi à Illizi que l’action de cette instance est constitutionnelle et vise à conférer une transparence à l’opération électorale à même de rassurer le citoyen algérien.

S’exprimant à la presse à l’issue d’une rencontre de coordination avec les membres de la permanence de la HIISE dans cette wilaya, M. Derbal a affirmé que cette instance est un jalon appelé à apporter véritablement un plus à l’opération électorale, à travers l’application des lois la régissant et garantissant son intégrité.

Les services judiciaires actionneront des actions judiciaires à l’encontre de quiconque tentera de porter atteinte au bon déroulement de l’opération électorale, a ajouté le même responsable, en soulignant que ceci confortera la HIISE dans l’accomplissement pleinement des missions qui lui sont dévolues.

Il a souligné aussi que les moyens technologiques modernes mis en place dernièrement pour accompagner l’ensemble des étapes de préparation électorale ont eu un impact important.

M. Abdelwahab Derbal, qui a inspecté le siège de la permanence de la HIISE dans la wilaya d’Illizi, a affiché une satisfaction «totale» quant aux équipements mis à sa (permanence) disposition et susceptibles de lui permettre d’exercer ses missions dans de bonnes conditions et, partant, de veiller au bon déroulement de l’opération électorale.

Auparavant, le président de la HIISE a visité des structures administratives locales concernées par les élections, notamment la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya et le siège de la commune d’Illizi, ou il s’est enquis des préparatifs liés à l’élection législative du 4 mai prochain, et appelé à veiller à sa bonne organisation et au respect des lois la régissant.

M. Derbal a également appelé les magistrats au sein de la HIISE à £uvrer à la sensibilisation des citoyens, à travers des conférences, sur la nécessité de participer aux différentes échéances électorales à venir.

Le corps électoral dans la wilaya d’Illizi est estimé à 48.458 électeurs et électrices, ont fait savoir les services de la wilaya.

APS