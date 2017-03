Tunisie : démantèlement d'une cellule «takfiriste» à Moknine et Mahres

Une cellule «takfiriste» composée de quatre membres a été démantelée par les unités de recherche et d'investigation à Moknine (gouvernorat de Monastir) et de Mahres (gouvernorat de Sfax) en Tunisie, a indiqué ce vendredi le ministère tunisien de l'Intérieur.

«Les membres de la cellule étaient en relation avec un élément takfiriste résidant à l’étranger», ajoute la même source.

«La Brigade d’enquête et de recherche de la Garde nationale de Téboulba a, en premier lieu, procédé à l’arrestation de deux membres de la cellule âgés de 30 et 36 ans à Moknine. L’un d’eux a reconnu être en contact avec un ressortissant tunisien, originaire de Moknine et résidant dans un pays arabe», a-t-on expliqué.

Les troisième, 29 ans, a été arrêté à Mahres (Sfax) et le quatrième, 32 ans, à Moknine, a-t-on conclu.

APS