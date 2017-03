Salon de l’agroalimentaire à Oran : un secteur en plein essor

L’agroalimentaire, un secteur en plein essor en Algérie et qui compte quelque 20 000 entreprises de transformation et de conditionnement, entre connues et moins connues.

Un secteur qui représente aussi 50% des 5% du secteur industriel dans le BIP (Produit intérieur brut).

Un salon les réunit ce week-end à Oran et met en relation producteurs, sous-traitants et fournisseurs.

L’envoyée spéciale de la Radio chaine 3, nous fait découvrir, à travers les stands du salon, les activités de quelques entreprises activant seules ou en partenariat avec des partenaires étrangers.