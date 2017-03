Tour international du Gabon – 5e étape : Mansouri perd ses deux maillots

La 5e étape de la Tropicale Amissa Bango 2017 (Gabon), disputée ce vendredi entre Lambaréné et Kango (144 km) n’a pas été à l’avantage des Algériens. Grand perdant du jour, Abderrahmane Mansouri laisse filer ses deux maillots en terminant à la 31e place.

C’est véritablement un jour sans pour les représentants de l’emblème national dans cette 12e édition du Tour international cycliste du Gabon. Après avoir fait bonne figure, lors des trois premières étapes de cette compétition, les coureurs algériens sont passés complètement à côté de leur sujet ce vendredi.

Les coureurs algériens (Bouchlaghem, Mansouri, Lagab, Benyoucef) n’ont pas réussi à tenir la cadence imposée par leurs adversaires et se sont contentés de passer la ligne d’arrivée dans le peloton, avec un écart de 9 minutes et 13 secondes de l’échappée.

En effet, cette 5e étape s’est jouée au sprint où le dernier mot est revenu au Français, Yohann Gene, de la formation Direct Energie. Le vainqueur du jour a parcouru les 144 kilomètres reliant Lambaréné et Kango en 3h13’38’’. Il est talonné par le Marocain Mounir Makhchoun (VIB Bikes) et l’Erythréen Teshome Meron (Bike Aid).

Grâce à son succès, Yohann Gene réalise un joli coup double, victoire d’étape et première place au classement général.

Côté algérien, Abderrahmane Mansouri est véritablement le grand perdant à l’issue cette course. Propriétaire du maillot blanc de meilleur jeune, ainsi que du maillot bleu et blanc de meilleur africain, l’athlète de 22 ans a perdu ses deux distinctions au profit des Marocain Sofiane Sahbaoui et Salaheddine Mraouni.

Après cette sortie ratée, les Algériens tenteront de montrer un meilleur visage, samedi, à l’occasion de la 6e et avant dernière étape du tour. Ce nouveau périple emmènera les participants de la ville de Akanda jusqu’à Libreville, sur un parcours de 133 kilomètres. Dès leur arrivée dans la capitale gabonaise, les coureurs entameront la seconde partie de cette course qui consiste à parcourir 16 fois un circuit fermé long de près de 6 kilomètres.