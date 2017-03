Abdelmalek Boudiaf : réglementation des réunions de concertation pluridisciplinaire dans la prise en charge de cancéreux

La souffrance des cancéreux ne tient pas uniquement aux effets de la maladie elle-même, mais aussi des tracas de la prise en charge médicale qui s’avère pour beaucoup un véritable parcours de combattant.

Lors d’une rencontre nationale sur les centre anti-cancer à Tlemcen, le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, appelle à la mise en place d’un parcours thérapeutique unifié et impliquant la responsabilité de tous les acteurs concernés. Il a insisté sur la qualité des soins et sur l’importance du diagnostic rapide dont doit bénéficier le malade.

Plus de détails dans le compte rendu de Ahcène Chemache, envoyé spécial de la Radio chaine 3 à Tlemcen.