Ligue 1 - 22e journée : l’ES Sétif confirme, le MOB survole le derby kabyle

L’Entente de Sétif confirme sa position de leader de la Ligue 1 Mobilis. Malmenée quelque peu par le RC Relizane, l’ESS a su éviter ce piège en s’imposant par 3 buts à 1, ce vendredi, pour le compte la première partie de la 22e journée. Dans le bas du classement, le derby kabyle, MO Béjaia – JS Kabylie, est revenu aux Crabes (3-0).

C’est une équipe sétifienne à deux visages qui a évolué dans son jardin face à une bonne formation du RC Relizane. Dans une partie avec des objectifs diamétralement opposés, c’est l’équipe qui tente de se maintenir en Ligue 1, à savoir le RCR, qui a pris l’avantage en tout début de la rencontre par son capitaine Zidane (11’).

Un petit avantage au tableau d’affichage que les visiteurs ont réussi à défendre bec et ongles jusqu’à la mi-temps.

L’ESS en seconde période

De retour des vestiaires, c’est une toute autre équipe de l’ESS qui s’est présentée sur la pelouse de du stade du 8 Mai 1945. Cinq minutes après la reprise, Ziti (50’) a sonné la révolte sétifienne en égalisant d’un joli geste technique. Galvanisés par ce revirement de situation, les gars de Ain El Fouara, ont planté un second but scoré par Tembeng (61’), alors que Ait Ouamar (67‘) a signé le 3e but.

Rentré à la place de Amada, l’ancien harrachi a donné raison à son coach, Madoui, en clôturant le festival offensif sétifien d’un tir surpuissant de 25 mètres qui n’a laissé aucune chance au portier adverse.

Leader au classement, l’ESS (41 pts) conforte sa première place et compte désormais 5 longueurs d’avance sur l’USM Bel Abbès. Pour sa part, le RCR a bien tenté de refaire le coup du MCO sans y parvenir. Les Lions de Mina demeurent provisoirement à la 13e place (20 pts), avec le même nombre de points que le DRB Tadjenanet, premier relégable.

Le MOB remporte le derby kabyle

C’est une victoire, ô combien précieuse, que vient de s’offrir le Mouloudia de Béjaïa. Plongé dans les abimes du classement, en occupant la dernière place, le MOB gagne enfin après une longue traversée du désert.

Alors que la dernière victoire du MOB remonte au 27 décembre 2016 (2 à 1 face au CA Batna), les Crabes goutent de nouveau à la victoire. Un succès à la saveur particulière obtenu avec l’art et la manière face à la JS Kabylie dans le derby kabyle.

En dépit du fait que la rencontre s’est déroulée à huis clos, cela n’a pas empêché le MOB de faire de ce match une fête synonyme d’espoir pour le maintien. Et pour cause, l’équipe en face n’est autre que l’un des concurrents directs pour la survie en Ligue 1, classé juste devant.

Archi dominateur en première période, le MOB est parvenu à concrétiser ses tentatives en seconde mi-temps par trois fois grâce à Belgacemi (56’), Salhi (67‘), Berchiche (87‘ CSC).

A la faveur de cette victoire, le MOB (16e – 16 pts) réduit l’écart avec son adversaire du jour à deux petites longueurs. Côté JSK, les Canaris (15e – 18 pts) ont tout simplement été invisibles durant ce derby. Incapable de rebondir, malgré le changement à la tête de la barre technique, la JSK conjugue son futur au conditionnel surtout qu’elle doit composer également avec la Coupe de la Confédération africaine de football.

MCO-CRB, les Batnéens ratent le coche

Rien ne va plus également du côté du MC Oran. Chez elle, la formation d’El Bahia s’en sort à bon compte en arrachant le match nul face au CA Batna. Dominés sur tous les compartiments du jeu, les Oranais ont également vu leur adversaire du jour rater un pénalty, par Babouche, à la 48e minute.

Si le MCO (5e – 31 pts) a gagné un point, le CAB (11e – 22 pts) en a perdu deux autres car il avait la possibilité de rejoindre la capitale des Aurès avec le gain, complet, du match.

USM Alger – MC Alger, samedi au 5 Juillet

La deuxième partie de cette 22e manche aura lieu ce samedi et sera agrémentée par un certain USM Alger – MC Alger. Ainsi, tous les regards seront rivés vers le stade du 5 Juillet 1962 (17h45) pour suivre les débats de ce derby algérois, surtout que les deux protagonistes œuvrent pour rester dans le sillage de l’ESS.

Résultats du jour :

ES Sétif 3 – 1 RC Relizane

MO Béjaïa 3 – 0 JS Kabylie

MC Oran 0 – 0 CA Batna

Samedi :

15h00 :

DRB Tadjenanet - USM Harrach

16h00 :

CS Constantine - CR Belouizdad

17h00 :

NA Hussein-Dey - Olympique Médéa

17h45 :

USM Alger - MC Alger

18h00 :

JS Saoura - USM Bel-Abbès