Accidents de la circulation : 11 morts et 27 blessés en 48 heures

Onze (11) personnes ont été tuées et 27 autres blessées dans 12 accidents de la circulation, survenus au cours des dernières 48 heures sur le territoire national, selon un bilan établi ce samedi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bejaïa avec trois (3) personnes décédées suite à deux (2) accidents de la route, précise la même source.

Les services de la protection civile sont intervenus également au niveau des wilayas de Naâma, Saïda et Oran pour prodiguer les soins de première urgence à sept (7) personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO, émanant des appareils de chauffage et chauffe bain.

Par ailleurs, suite aux fortes rafales de vent qui sévi sur les régions côtières, les unités de ce même corps sont intervenues au niveau des wilayas d’Alger et de Tipaza.

Il s'agit d'un effondrement de deux murs: un sur un véhicule à Belouizdad et un autre d’une habitation vétuste à Oued Koriche. Ces rafales ont causé notamment l’effondrement d’un poteau d’éclairage à Kouba et la chute d’une antenne de transmission à EL Madania.

Pour ce qui est de la wilaya de Tipaza, la protection civile a enregistré, entre autres, la chute de deux arbres au niveau de la cité El Gheraba commune de Tipaza et sur la RN11 hauteur échangeur, commune Nadour.

APS