Ligue 1 – 22e journée : l’USMBA battue, l’USMA et le MCA se neutralisent, l’ESS en profite

L’Entente de Sétif est la grande bénéficière de la 22e journée de la Ligue 1 Mobilis, jouée ce week-end. Leader au classement, l’ESS profite de la défaite de l’USM Bel Abbès à Bechar (3-0) et du match nul enregistré dans le derby de la capitale entre l’USM Alger et MC Alger (2-2).

Les Sétifiens n’auraient jamais pu espérer meilleur scénario que celui là. Après avoir réussi à consolider sa première place en dominant le RC Relizane, vendredi à Sétif (3-1), l’Entente prend le large au classement (41 pts) et compte désormais 5 longueurs d’avance sur son dauphin.

Un joli cadeau offert par ses poursuivants directs, à savoir, l’USM Bel Abbès, le MC Alger et l’USM Alger.

L’USMBA subi la loi de la JSS

Deuxième au classement, l’USM Bel Abbès a chuté lourdement, à Bechar, face à la JS Saoura (3-0). Les visiteurs ont subi la loi des Sudistes emmenés par un Mustapha Djallit des grands jours, auteur d’un doublé.

Après 3 matchs nuls consécutifs, la JSS gagne de nouveau et progresse à la 6e place (31 pts). Pour sa part, l’USMBA conserve sa place (2e - 36 pts), en dépit de la défaite, car l’USM Alger et le MC Alger ont fait match nul.

25 minutes et puis, presque, plus rien

La grande affiche de cette 22e manche, à savoir, USM Alger – MC Alger, s’est soldée sans vainqueur (2-2). Le classico du football algérien, disputé au stade du 5 Juillet, s’est joué dans les 25 premières minutes, et puis, presque, plus rien.

Désireux de se racheter de sa dernière défaite concédée sur cette même pelouse face à l’ES Sétif, le MC Alger a réalisé l’entame de match parfaite. Quatre minutes seulement après le coup d’envoi de la rencontre, le doyen a pris l’avantage par Segeur (5’).

Une première réalisation, aussi précoce qu’inattendue, qui a boosté les Vert et Rouge au point d’aller inscrire un second but par l’entremise de Bouguèche, cinq minutes plus tard (10’).

Sonnés par ces deux buts, mais pas mis KO, les Rouge et Noir ont laissé passer l’orage pour ensuite sortir la tête de l’eau. Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour assister à la révolte des Usmistes. Profitant d’une mauvaise sortie du gardien Chaouchi, suite à un cafouillage dans la surface de vérité du MCA, le capitaine de l’USMA, Meftah (21’), réduit l’écart à 2 buts à 1.

Sur sa lancée, l’USMA profite une nouvelle fois des largesses de la défense du MCA pour égaliser. Etrangement seul au second poteau, à la suite d’un corner, Benyahia (25‘) nivèle la marque et relance totalement la rencontre.

La suite de la partie a été une succession d’occasions vendangées, de part et d’autre, marquée également par un excès de jeu musclé, à la limite de la sportivité.

Bien évidemment, le résultat nul de ce 84e derby algérois de l’histoire n’arrange aucune des deux formations. Les deux voisins continuent de se partager la 3e place, avec 35 points chacun, et laissent filer l’ESS.

Le DRBT n’est plus relégable

Dans le bas du tableau, le DRB Tadjenanet a quitté la zone rouge fort sa précieuse victoire acquise face à l’USM Harrach (1-0). Conscient de la tâche qui leur incombe, les protégés de Liamine Bougherara ont débuté le match tambour battant en scorant dès la 4e minute par Djahel.

Le Difaâ aurait même pu corser l’adition juste avant la pause, toutefois, Chibane n’a pas réussi à transformer un pénalty, à la 43e minute, repoussé par la barre.

Après quatre matchs sans victoire, le DRBT respire et ca se répercute sur sa position au classement (12e – 23 pts). Côté USMH, les banlieusards enchainent les résultats négatifs et stagnent à la 9e place (27 pts).

Le NAHD confirme, le CSC

Concernant les deux autres matchs joués cet après midi. Le NA Hussein Dey a pris le meilleur sur l’Olympique Médéa (2-1), alors que le CS Constantine s’est imposé, sur le même score, face au CR Belouizdad.

Les Song et Or confirment leurs derniers résultats et grimpent à la 5e place (32 pts), tandis que le CSC renoue avec la gagne et s’éloigne quelque peu de la zone de turbulence.

Résultats complets de la 22e journée :

ES Sétif 3 – 1 RC Relizane

MO Béjaïa 3 – 0 JS Kabylie

MC Oran 0 – 0 CA Batna

DRB Tadjenanet 1 – 0 USM Harrach

CS Constantine 2 – 1 CR Belouizdad

NA Hussein-Dey 2 – 1 Olympique Médéa

USM Alger 2 – 2 MC Alger

JS Saoura 3 – 0 USM Bel-Abbès

Classement Pts J

1). ES Sétif 41 21

2). USM Bel-Abbès 36 22

3). MC Alger 35 20

--). USM Alger 35 21

5). NA Hussein Dey 32 21

6). MC Oran 31 21

--). JS Saoura 31 21

8). Olympique Médéa 29 21

9). USM El Harrach 27 22

10). CR Belouizdad 26 21

11). CS Constantine 24 22

12). DRB Tadjenanet 23 21

13). CA Batna 22 21

14). RC Relizane 20 20

15). JS Kabylie 18 19

16). MO Béjaïa 16 20