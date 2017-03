Législatives 2017 : le délai de dépôt des dossiers de candidature prend fin aujourd’hui à minuit. Sellal réunit la commission nationale de préparation et d’organisation du scrutin

Le délai de dépôt des dossiers de candidature pour le scrutin législatif du 4 mai prochain prend fin aujourd’hui à minuit. Les partis et les postulants indépendants à cette élection ne disposent que de quelques heures encore pour finaliser leurs listes.

Par ailleurs, le Premier ministre Abdelmalek Sellal réunit, ce matin à Alger, la Commission national de préparation et de l’organisation du prochain scrutin législatif. Une réunion à l’issue de laquelle on en saura davantage sur l’état des préparatifs de ce rendez-vous électoral national et du programme d’action de cette commission administrative.

Hier à minuit, c’était la fin du délai pour les parrainages et les signatures, les partis politiques et les candidats indépendants concernés ont passé la nuit à apporter les dernières signatures nécessaires à leurs candidatures, relate Nahla Bekralas, journaliste au service politique de la radio Chaine 3, qui fait également le point sur l’avancement de certains partis politiques dans le dépôt de leurs listes aux prochaines législatives.