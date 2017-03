Mohamed El Ghazi : les alternatives pour sortir de la dépendance au pétrole au menu de la Tripartite de Annaba

Invité du matin de la Chaine 1 de la Radio Algérienne, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a affirmé, dimanche à Alger, que la 20ème tripartite (Gouvernement-syndicat-patronat), prévue lundi à Annaba, se penchera sur l' « évaluation des recommandations et décisions » issues de la précédente tripartite (juin 2016), et l'examen des « alternatives économiques qui permettront à l'Algérie de sortir de la dépendance au pétrole ».

La Tripartite de Annaba verra l'intervention du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, ainsi que celles des ministres de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, et du ministre de l'Industrie et des Mines sur "Le développement des réalisations et les perspectives de l'investissement".

A ce propos, M. El Ghazi a assuré que l'année 2017 "sera caractérisée par les résultats de l'industrialisation et la lutte contre le chômage à travers l'investissement colossal dans le domaine de l'industrie automobile, de la sidérurgie, du ciment et matériaux de construction".

Ces investissements permettront à l'Algérie de « générer, en plus de l'emploi, une nouvelle richesse qui assurera la fin de la dépendance étrangère », a-t-il encore dit.

S'exprimant sur le dialogue avec le partenaire social, M. El Ghazi a rappelé la dernière rencontre tenue avec plusieurs syndicats autonomes des secteurs de la santé, de l'éducation et de l'administration publique et qui a permis, selon lui, la « concrétisation de certaines revendications des travailleurs, les autres faisant l'objet d'examen ».

Pour ce qui est de l'amendement du code du travail, il a ajouté avoir soumis lors de la dernière rencontre avec les syndicats autonomes, une mouture du projet de loi pour « examen, formulation de propositions et enrichissement avec la classe ouvrière », réitérant que le Gouvernement « reste ouvert à toute proposition susceptible d'améliorer les conditions des travailleurs ».