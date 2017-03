Plus de 600 participants attendus au festival national du chant scolaire

Plus de 600 élèves, issus de différentes écoles du pays, participeront à la 22ème édition du festival national du chant scolaire, prévue du 20 au 23 mars à El-Oued, a-t-on appris dimanche des organisateurs.

Structurés en 36 chorales, soit 16 élèves chacune, ces participants, issus de 34 wilayas du pays, se mesureront, quatre jours durant, pour décrocher les premières places, pour chaque palier, dans les concours du texte, de la prestation et de la musique.

Cette manifestation éducative et culturelle vise à déceler des potentiels de talent dans le chant scolaire et à promouvoir ce genre culturel.

Le programme du festival comporte aussi des tables rondes et des communications ayant trait à la situation et les perspectives du chant scolaire en Algérie, ainsi que des circuits touristiques en l’honneur des troupes participantes pour leur faire découvrir les richesses naturelles et archéologiques des régions d’Oued-Souf et d’Oued-Righ.

Lancée en 1995, cette manifestation culturelle scolaire annuelle est organisée sous l’égide du ministère de l’Education nationale. APS