Tour international du Gabon 2017 : Yohann Gene grand vainqueur, Abderrahmane Mansouri 15e

Le Français Yohann Gene a remporté dimanche la Tropicale Amissa Bango 2017. Le coureur de la formation Direct Energie (France) a été couronné à l’issue de la 7e et dernière étape du Tour, disputée dimanche entre Owendo et Libreville sur une distance de 140 km, et remportée par l’Erythréen Abraham Meron.

Le rideau est tombé sur le Tour cycliste international du Gabon 2017. Une 12e édition de la traditionnelle « Tropicale Amissa Bango » marquée par le sacre final du Français Yohann Gene. Après avoir pris les commandes de la compétition, vendredi dernier, suite à sa victoire obtenue lors la 5e étape, courue entre Lambaréné et Kango (144 km), le pensionnaire de la formation Direct Energie (France) n’avait plus qu’à gérer son avance dans les deux dernières courses.

Pour cette dernière sortie sur les routes gabonaises, l’ultime round a vu le succès au sprint de l’Erythréen Abraham Meron (EN Erythrée). Le vainqueur du jour a franchi, le premier, la ligne d’arrivée (3h10’05’’) devançant respectivement le Danois Andersen Asbjørn Kragh (Delko Marseille Provence KTM512 – France) et le Biélorusse Bazhkou Stanislau (Minsk Cycling Club – Biélorussie).

4e place pour Islam Mansouri

Quand ce n’est pas Abderrahmane Mansouri qui fait parler de lui, c’est son cousin, Islam, qui reprend le flambeau. En effet, le jeune cycliste de 20 ans est passé à un cheveu de finir parmi les trois premiers en terminant au pied du podium (4e), réalisant le même chrono que le trio de tête (3h10’05’’).

Concernant les autres éléments de la sélection nationale (Abderrahmane Mansouri, Azzedine Lagab, Abdallah Benyoucef) ils ont tous rallié le finish avec le reste du peloton, tandis qu’Abdelkader Belmokhtar n’a pas terminé la course.

Au classement général, le meilleur algérien, Abderrahmane Mansouri en l’occurrence, s’est classé à la 15e place, avec un peu plus de 9 minutes de retard par rapport à Yohann Gene. Il est suivi de ses co-équipiers Islam Mansouri (23e), Azzedine Lagab (32e) et Abdallah Benyoucef (37e).

Deux maillots ratés

En dépit du fait que la participation à cette compétition a été pour le moins honorable, il faut dire qu’il y avait de la place pour glaner deux des 7 maillots mis en jeu dans cette compétition. En effet, Abderrahmane Mansouri peut nourrir beaucoup de regret, lui, qui a réussi à endosser le maillot blanc, de meilleur jeune, et le maillot bleu et blanc, de meilleur africain, après sa belle 2e place remportée lors de la 3e étape.

Cependant, les deux tricots ont changé d’épaules à l’issue de la 5e étape, où la Team Algérie, auteur d’une stratégie d’équipe déficiente, n’a réussi à épauler suffisamment l’infortuné Mansouri pour qu’il puisse conserver ses deux distinctions.

