Des hôtels et stations thermales en réalisation : 17 anciens établissements en mue

« Quelques 70 hôtels et stations thermales sont en cours de réalisation à travers le pays », a fait savoir le P-dg du Groupe « Hôtellerie, tourisme et thermal » Bounafaâ Lazhar, jeudi, lors d’une visite de prospection l’ayant mené à entre autres stations balnéaires Hammam Righa dans la wilaya de Aïn Defla.

« Plus de 100 milliards DA ont été mobilisée pour ce projet rénovateur qui touchera des hôtels comme EL Aurassi et EL Djazair, Es Safir en même temps que 17 autres établissements hôteliers et stations thermales, situés dans le sud, notamment », a-t-il ajouté seront également rénovés.

L’opération répond à un programme visant à faire la mue d’anciens établissements dont la réputation a dépassé, par un certain temps, les frontières nationales. L’objectif de son organisme est axé sur la modernisation, des stations thermales afin, dira M. Bounafaâ, de « les mettre aux normes internationales ».

Une enveloppe de près de 4 milliards DA, sont destinés à la rénovation de la station thermale de Hammam Righa, « afin qu’elle puisse jouer un plus grand rôle en matière de tourisme climatique et développement local», à précisé le même responsable.

Ainsi, des circuits pour les randonnées pédestres sont prévus dans le nouvel aménagement du site.

Implantée sur le mont Zaccar, à quelques 100 km, à l’ouest de la capitale, la station est célèbre pour la qualité de son eau. Hammam Righa, était inauguré en 1976 et n’a connu depuis aucune opération de réhabilitation.