Exercice de simulation de lutte contre un incendie à bord d'un navire au port d'Alger

Des unités de la protection civile de la wilaya d'Alger ont effectué dimanche avec les garde-côtes et les forces marines un exercice de simulation de lutte contre un incendie survenu à bord d'un navire remorqueur au niveau du port d'Alger, a-t-on constaté.

Premier du genre dans la wilaya d'Alger, cet exercice de simulation a pour objectif l'évaluation de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des agents de la protection civile et leur capacité en matière de coordination opérationnelle avec les autres unités de sécurité face à une catastrophe, a déclaré à l'APS le lieutenant Khaled Benkhalfellah.

Précisant que l'opération qui a duré une heure a consistait à circonscrire un incendie survenu dans la salle des machines du navire remorqueur "Mazafran 4", le lieutenant Benkhalfellah a ajouté que cet exercice s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale et maghrébine de la protection civile et vise à renforcer les programmes de formation pratique des agents de la protection civile.

Il s'agit de maintenir en capacité opérationnelle les éléments des unités d'intervention rapide et de soutien en les mettant en situation et en testant leur efficacité en matière d'organisation, de coordination et de réaction, a-t-il encore expliqué.

Trois camions de pompiers, deux ambulances, un canot pneumatique, deux unités de plongeurs et cinq unités d'intervention ont été mobilisés pour l'exercice.

L'opération s'est déroulée avec succès et une analyse de ses résultats sera effectuée pour remédier aux carences enregistrées.

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale et maghrébine de la protection civile, organisée cette année sous le thème "ensemble avec la protection civile pour lutter contre les catastrophes", M. Benkhalfellah a fait état de l'organisation de portes ouvertes et de campagnes de sensibilisation au niveau des 14 unités d'Alger jusqu'au 18 mars.

Au plan de l'action de proximité, la direction de la protection civile de la wilaya d'Alger a tracé un programme riche à l'occasion de la célébration de la journée mondiale et maghrébine en direction des écoles, lycées, centres de formation professionnelle, cités universitaires, maisons pour personnes âgées et espaces publics.

Le programme comporte une exposition des moyens d'intervention et équipements de la protection civile au niveau de la promenade de "la Sablette", un tournoi de jeu d'échec, des visites aux centres pour personnes âgées, une rencontre avec l'association des enfants de la lune et une campagne de don de sang au niveau de la direction wilayale. APS