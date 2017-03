La Ligue Arabe : début des travaux de la 147e session au niveau des délégués

Les travaux de la 147e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents ont débuté dimanche au siège du Secrétariat général de la Ligue, en prélude à la réunion ministérielle, prévue mardi, sous la présidence de l'Algérie.

La présidence tournante de la réunion est passée de l'ambassadeur de Tunisie au Caire et son délégué permanent auprès de la Ligue arabe, Najib El Menif, président de la précédente session du Conseil au niveau des délégués permanents, à l'ambassadeur d'Algérie au Caire, M. Nadir Larbaoui.

M. Larbaoui a mis l'accent, lors de la séance d'ouverture, sur "la nécessité d'opérer des réformes profondes dans l'action arabe commune et de développer les mécanismes, les organes, les institutions et les modes d'action de la Ligue, pour lui permettre de jouer son rôle en tant que principal outil de l'action arabe commune, à même de relever les différents défis et de s'adapter aux développements survenus aux niveaux régional et international".

Il a estimé nécessaire de "relever les défis auxquels le Monde arabe fait face avec une forte volonté politique et sur la base d'une approche consensuelle visant la consolidation de la solidarité arabe, l'unification des positions, et l'efficience de l'action arabe commune en vue d'affronter la situation actuelle et d'éviter de se soumettre aux forces régionales et internationales dans la gestion des crises".

"La réforme est devenue plus que nécessaire, exigeant un traitement crédible et responsable", a-t-il rappelé.

Evoquant les crises qui secouent certains pays arabes notamment en Libye, en Syrie et au Yémen, M. Larbaoui a indiqué que l'Algérie avait plaidé, depuis le début de ces crises, "pour des solutions pacifiques et consensuelles, qui permettent aux peuples de ces pays de disposer de leur avenir et de réaliser leurs aspirations à la stabilité, à la liberté et à la démocratie".

Il a rappelé les démarches de l'Algérie pour le règlement de ces crises notamment en Libye, à travers l'implication de tous les belligérants à l'exception des groupes classés terroristes par l'ONU.

Le délégué permanent de l'Algérie s'est félicité de la réunion tripartite interministérielle, (Egypte, Algérie, Tunisie), tenue à Tunis, sur la situation en Libye.

Il a insisté sur "la gravité des phénomènes de terrorisme, d'extrémisme et de crime organisé transfrontalier, engendrés par la persistance du chaos dans la région, d'autant que le terrorisme qui prolifère dans le chaos vise à déstabiliser les pays".

Il a appelé "à la conjugaison des efforts pour éradiquer ce phénomène, suivant une approche collective globale".

Quant à la question palestinienne, M. Larbaoui a affirmé qu'"en dépit des grands défis auxquels le monde arabe est confronté, la question palestinienne demeure en tête des priorités en particulier en plein blocage de la situation, en raison des pratiques de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien dont la profanation des lieux saints, la poursuite de l'implantation de colonies, l'entrave du processus de paix et la violation de la légalité internationale.

Il a appelé la communauté internationale dont le Conseil de sécurité à "assumer pleinement ses responsabilités historiques et juridiques pour permettre au peuple palestinien d'instaurer un Etat indépendant avec el-Qods pour capitale".

L'ordre du jour de la réunion du Conseil de la Ligue Arabe compte 28 points portant en majorité sur l'action arabe commune dans les domaines politique, économique et social, outre le rapport du Secrétaire général de la Ligue sur les activités du secrétariat général et la mise en oeuvre des décisions du Conseil entre les 146e et 147e sessions. APS