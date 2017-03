Médecine du sport : le 4e Congrès méditerranéen vendredi à Alger

Le 4e congrès méditerranéen de médecine du sport aura lieu vendredi au centre familial de Ben Aknoun (Alger), a-t-on appris dimanche auprès de l'Association sportive des médecins du Grand Alger (ASMGA), organisatrice de l'évènement.

Ce congrès est organisé sous l'égide du Comité olympique et sportif algérien (COA) en collaboration avec le Groupement Latin et méditerranéen de médecine du sport (GLMMS) et la société française de médecine manuelle orthopédique (SOFMMOO).

Il verra la participation d'éminents spécialistes, entre autres, le docteur André Monroche, président du symposium international des jeux mondiaux de la médecine et de la santé (JMMS) et Jean Lux Grillon, auteur de plusieurs ouvrages sur la médecine du sport.

Les thèmes retenus sont : Sport et santé avec prescription du sport sur ordonnance et médecine manuelle et ostéopathique ainsi que des conférences et des ateliers ainsi qu'une exposition technique.

Une assemblée générale élective avec renouvellement du bureau du Groupement Latin et méditerranéen de médecine du sport (GLMMS) aura lieu en fin de journée. APS