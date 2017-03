Le ministère de la Communication, à travers la TDA, et le ministère de l'Industrie et des Mines organiseront une journée d'étude sur la numérisation de la radiodiffusion TV et radio, le 26 mars prochain, a indiqué dimanche un communiqué de la télédiffusion d'Algérie (TDA).

Cet événement, qui se tiendra à l'incubateur du Cyber parc de Sidi Abdellah, verra la participation de plusieurs institutions publiques et acteurs professionnels dans le domaine de l'audiovisuel et du multimédia ainsi que des éditeurs de contenus et des industriels de la filière électronique.

Des conférences-débats qui traiteront de thèmes portant sur la diffusion numérique et les innovations en matière de numérisation de la radiodiffusion en Algérie, seront organisées lors de cet événement.

Dans ce contexte, une table ronde sur le thème "le rôle de l'innovation pour l'émergence de nouveaux services à valeur ajoutée et de contenus innovants" est prévue.

L'objectif de cette journée est de développer les synergies entre les industriels, les éditeurs du contenus et les start-up innovantes afin d'aboutir à la concrétisation de la stratégie nationale de communication sur la diffusion numérique (Télévision et radio numérique terrestre) et la fabrication des équipements et accessoires de réception par les industriels, a relevé le communiqué de la TDA.

Cette rencontre vise également l'intégration dans l'écosystème national de l'audiovisuel des services à valeur ajoutée et des contenus innovants, a observé la même source, ajoutant qu'elle a pour ambition de faire un état des lieux sur la généralisation de la Télévision numérique terrestre (TNT) et de la Radio numérique terrestre (RNT).

"L'impact de cette journée d'étude est très attendue par l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel et du multimédia en Algérie et des industriels de la filière électronique grand public", a soutenu le communiqué de la TDA, ajoutant que les conclusions constitueront un ensemble de mesures, propositions et de recommandations qui seront "utiles" pour les opérateurs, les industriels nationaux et les éditeurs de contenus.

Les travaux permettront d'arrêter une feuille de route relative à l'écosystème national de l'audiovisuel et multimédia et de mettre en place le cadre "idoine" devant concrétiser ce projet.

Cette journée concerne les opérateurs, les industriels, les éditeurs de contenus, le start-up innovantes et les experts dans le domaine de l'audiovisuel, a relevé le communiqué de la TDA, précisant qu'environ 200 à 250 participants nationaux sont attendus, ainsi que des exposants, qui présenteront leurs produits. APS