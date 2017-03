Messahel préside mardi au Caire les travaux du 147ème Conseil de la Ligue arabe

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats Arabes, Abdelkader Messahel, présidera mardi au Caire, les travaux de la 147ème session du Conseil de la Ligue des Etats Arabes au niveau minsitériel, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

M. Messahel présidera les travaux de la 147ème session du Conseil de la Ligue arabe au siège de cette dernière au Caire, après que la présidence tournante du Conseil au niveau ministériel est passée à l'Algérie jusqu'à septembre 2017, précise le communiqué.

"La présidence algérienne du Conseil de la Ligue des Etats Arabes inscrira au titre de ses priorités l'opération de réforme et de développement de la Ligue arabe pour lui permettre de s'adapter aux changements régionaux et internationaux, à même de renforcer ces capacités à répondre aux exigences politiques, sécuritaires, économique et sociales et à réaliser les aspirations des peuples arabes", souligne le ministère des Affaires étrangères.

"L'Algérie intensifiera ses efforts pour le règlement des conflits que connait la scène arabe par des voies pacifiques consensuelles à travers la redynamisation du processus politique et la réconciliation nationale, à même de préserver la sécurité et la stabilité et l'unité de ces pays", a soutenu le ministère des Affaires étrangères.

Lors de cette session, plusieurs questions seront abordées, notamment les derniers développements en Lybie, en Syrie et au Yemen, ainsi que la cause palestinienne. Il sera également question d'évaluer les relations arabes avec les organisations internationales et régionales, outre la recherche de moyens de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier, ajoute le communiqué.

M. Abdelkader Messahel aura des rencontres avec les ministres arabes, chefs de délégations qui prendront part aux travaux de cette session consacrée aux questions d'intérêt commun. APS