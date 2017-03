Le Premier ministre Abdelmalek Sellal entame une visite de travail à Annaba où il présidera la 20e tripartite

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a entamé lundi une visite de travail dans la wilaya d’Annaba où il doit présider la 20ème session de la réunion de la Tripartite avec un ordre du jour axé sur l'évaluation de la situation socio-économique et la consolidation de l'économie nationale.

Avant l’entame de cette réunion à laquelle prennent part des membres du gouvernement, des organisations patronales et l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), le Premier ministre a procédé à l’inauguration de l’hôtel Sheraton où se déroulent les travaux de la 20ème session de la Tripartite.

L’hôtel de la chaîne internationale Sheraton Hotels and Resorts, de niveau 5 étoiles, est implanté sur une superficie de plus de 5.000 m2. Entré en activité le 15 décembre 2016, Sheraton- Annaba offre un total de 201 chambres et structures de services destinées à promouvoir le tourisme particulièrement le tourisme d’affaires.

D’une conception moderniste reflétant les ambitions d’une ville en développement, l’hôtel de 20 étages offre des services intégrés et une vue panoramique sur toute la ville.

Réalisé par l’Entreprise d’investissement hôtelier, l’établissement dispose d’un parc pour 255 véhicules et de divers espaces de services touristiques de loisirs, d’affaires et de conférences.

Représentant un investissement de 12 milliards DA, le projet a généré 300 postes d’emploi pour travailleurs locaux qualifiés dans les activités de tourisme et de service.

Durant sa visite de travail à Annaba, M. Sellal procédera à la remise des installations rénovées du complexe sidérurgique d'El Hadjar. Il procédera aussi à la mise en service d'une unité de profilés du complexe sidérurgique du groupe privé national Attia dans la commune de Sidi Amar.