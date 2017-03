Deux terroristes abattus et 2 autres capturés à Boumerdes

Deux terroristes ont été abattus et deux autres capturés par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lors d'une opération menée lundi matin à Dellys dans la wilaya de Boumerdes, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Boumerdes (1ère Région militaire) a abattu deux (02) terroristes, capturé deux (02) autres et récupéré deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et deux (02) pistolets automatiques, ce matin du 06 mars 2017, suite à une opération de qualité menée dans la ville de Dellys".APS