Hamid Grine : les législatives, une évaluation du professionnalisme des médias

Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a estimé lundi à Mostaganem, que les prochaines législatives constitueront une occasion pour savoir si "la liberté d’expression, responsable et professionnelle, loin de l’injure, la diffamation et l’invective, a été atteinte".

"Les prochaines élections législatives seront un véritable test pour la presse algérienne et pour les chaînes de télévision dotées de bureaux agrées et non agrées", a déclaré le ministre, lors d’un point de presse, à l’issue d’une cérémonie de signature de trois conventions concernant la formation des chargés de la communication des collectivités locales et des directions de l’exécutif de la wilaya de Mostaganem.

"A l’issue de cette échéance, nous jugerons si ces médias ont fait preuve de professionnalisme et de responsabilité, loin de l’injure, de la diffamation et de l’invective", a-t-il ajouté.

M. Grine a fait savoir que de nombreuses chaînes de télévision non agrées avaient déposé leurs dossiers auprès de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), appelant les télévisions privées à "ne pas semer la discorde".

Il a annoncé dans ce contexte que "des agréments leur (les chaînes) seront délivrés après les élections" du 4 mai 2017.

S'agissant l’Autorité de régulation de la presse écrite, il a précisé qu'elle sera installée "au cours de l’année 2017".

Par ailleurs, le ministre a abordé le volet formation rappelant que son département a organisé, depuis 2014, plus de 50 conférences-formation à travers plusieurs wilayas du pays.

"Nous sommes sur la bonne voie", s'est il félicité, tout en relevant une réduction de cas de diffamation, d’injure et de rumeurs dans la presse.

Il est à rappeler que les trois conventions, signées entre la wilaya de Mostaganem (Administration locale) et l’Université "Abdelhamid Ben Badis" portent sur la formation des chargés de la communication, alors que celles signées par la wilaya, Radio Mostaganem et la station régionale d’Oran de la télévision nationale concernent la prise en charge de stages pratiques.

Dans ce cadre, le ministre s’est félicité de cette initiative locale appelant à sa généralisation à travers toutes les wilayas. Il a rappelé que son ministère a déjà organisé deux sessions de formation au profit des chargés de la communication.

Il a également insisté sur la nécessité, pour les chargés de la communication, de répondre aux sollicitations des citoyens et de mettre à la disposition des journalistes des informations vérifiées et crédibles.

Par ailleurs, M. Grine a relevé "la nouvelle dynamique" et la stratégie de communication adoptée par la wilaya de Mostaganem qui se basent sur le recours aux réseaux sociaux pour prendre en charge les préoccupations des citoyens.

Auparavant, le ministre, accompagné des directeurs généraux de l’APS, de l’ENTV, de l’CNRS et de TDA, respectivement Abdelhamid Kacha, Toufik Khelladi, Chaabane Lounakel et Chawki Sahnine, a procédé à la pose de la première pierre du nouveau siège de "Radio Mostaganem", sis au niveau de la cité "5 juillet 1962".

Le futur siège comportera un studio pour la diffusion des programmes, un autre pour la production, une salle pour le montage et deux autres pour la rédaction, ainsi que d’autres installations techniques et administratives.

Le projet d’un coût de 60 millions DA, est financé par la wilaya sur son propre budget, a-t-on expliqué, lors de sa présentation.

Lors de cette visite, M. Grine a animé une rencontre sur les ondes de "Radio Mostaganem" comme il a suivi, à l’Université de Mostaganem, une présentation sur les moyens de communication utilisés par les administrations locales pour informer les citoyens et répondre à leurs préoccupations.

Dans l’après-midi, M. Grine se rendra à Relizane où il présidera une nouvelle conférence, dans le cadre du programme de conférences citoyennes, organisée par son département, en collaboration avec la wilaya de Relizane. APS