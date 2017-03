La formation, "pré-requis obligatoire" pour l'obtention du permis de chasser

La formation est un "pré-requis obligatoire" pour l'obtention du permis de chasser, a indiqué lundi à Oran la sous-directrice de la gestion de la faune sauvage et de la chasse auprès de la Direction générale des forêts.

"Conformément à la loi en vigueur régissant l'activité de la chasse, la formation est désormais obligatoire pour l'obtention du permis de chasser", a précisé Dr Ouahida Boucekkine à l'occasion d'un atelier régional de formation et de sensibilisation.

Quelque 150 responsables d'associations dédiées à cette activité au niveau de la région Ouest du pays ont pris part à cette rencontre organisée par la Direction générale des forêts en partenariat avec la Fédération nationale des chasseurs.

"Contrairement à l'ancienne loi, la législation en vigueur exige une attestation de formation pour le postulant au permis de chasser", a expliqué Mme Oucekkine, signalant que l'arrêté spécifique à ce document est actuellement à l'étude au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

"Cet arrêté qui a pour objectif essentiel de protéger l'équilibre biologique de la faune permettra également la mise en place du programme de formation au profit des chasseurs", a souligné la responsable.

"La pratique de la chasse est actuellement interdite, à l'exception des battues dites administratives, concernant les espèces pullulantes qui causent des dégâts aux cultures ou menacent les habitations", a-t-elle rappelé tout en insistant sur le fait que "les battues ont pour but de réguler et non d'exterminer".

D'après Mme Bucekkine, environ 378 espèces animales sont protégées au niveau national et leur chasse est, de ce fait, interdite par la loi.

Des ateliers de formation similaires sont prévus pour les régions Est et Centre, et ce, le 28 mars à Constantine et début avril à Médéa, a-t-elle fait savoir.

Le secrétaire général de la Fédération nationale des chasseurs, Ahmed Benmehdi, s'est, quant à lui, félicité de la tenue de cet atelier qui vise, en perspective de la réouverture de la chasse, à "mieux encadrer l'activité et à lutter contre le braconnage". APS