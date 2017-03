Lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole à Alger

Une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole a été lancée lundi au niveau des établissements éducatifs (cycles primaire et moyen) de la wilaya d'Alger au profit des enfants âgés de 6 à 15 ans, a indiqué le directeur de la santé de la wilaya d'Alger, Mohamed Miraoui.

"Cette campagne qui se poursuivra jusqu'au 15 mars permettra d'administrer le vaccin aux enfants issus des cycles primaire et moyen contre la rougeole et la rubéole et à interrompre le risque de transmission de ces deux maladies" a déclaré à l'APS, M. Miraoui.

Il a indiqué que des équipes médicales seront mobilisées au niveau de tous les établissements éducatifs concernés par l'opération, ajoutant que l'élève est tenu de rapporter son livret de santé avant l'opération de vaccination pour permettre aux médecins de connaître son état de santé.

Plus de 600.000 élèves des cycles primaire et moyen de la wilaya d'Alger vont bénéficier de ces vaccins, a indiqué pour sa part Mme. Lachab, chargée de la santé scolaire au niveau de la même direction.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, avait annoncé mercredi dans un communiqué le lancement d'une campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole et le syndrome rubéoleux congénital en milieu scolaire du 6 au 15 mars 2017.

Cette campagne coïncidera avec la fin des examens du second trimestre et précédera le départ en vacances de printemps, de sorte à "en permettre le bon déroulement et à ne perturber en rien la scolarité des élèves", est-il précisé de même source.

Elle concernera les enfants issus des cycles primaire et moyen fréquentant les établissements publics et privés, soit prés de 7 millions d'élèves, et ce, "quel que soit leur statut vaccinal antérieur".

Il s'agit du vaccin R-R préqualifié par l'OMS et des équipements nécessaires "en quantité suffisante" et enfin, l'organisation d'actions "de proximité d'information et de sensibilisation" des parents sur l'intérêt de cette campagne.

Le ministère de la santé a précisé que la campagne sera engagée "conformément aux recommandations de l'OMS et à l'avis du comité technique des experts de la vaccination". APS